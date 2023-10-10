https://crimea.ria.ru/20231010/gk-tochno-postroila-detskiy-sad-v-yalte-1131981815.html

ГК ТОЧНО построила детский сад в Ялте

ГК ТОЧНО построила детский сад в Ялте - РИА Новости Крым, 10.10.2023

ГК ТОЧНО построила детский сад в Ялте

Федеральный девелопер ООО "ГК ТОЧНО", основателем и генеральным директором которого является Николай Амосов, построил в Ялте новый модульный корпус детского... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T18:05

2023-10-10T18:05

2023-10-10T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Федеральный девелопер ООО "ГК ТОЧНО", основателем и генеральным директором которого является Николай Амосов, построил в Ялте новый модульный корпус детского сада № 19 "Солнышко".На торжественном открытии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Ялты Янина Павленко, начальник департамента образования и молодежной политики администрации Ялты Ренард Кутковский и председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.На первом этаже нового корпуса расположена ясельная группа, пищеблок и вспомогательные помещения. На втором – группы постарше и административная комната.Застройщик полностью укомплектовал дошкольное учреждение: оборудовал мебелью, кухонной и бытовой техникой, вплоть до телевизоров в каждой группе, закупил игрушки, учебные пособия, канцтовары, уборочный инвентарь и так далее.Позаботилась ГК ТОЧНО и о благоустройстве территории: засеяли газон, забетонировали дорожки, смонтировали автоматический полив, ограждение и освещение. На детской площадке сделано резиновое покрытие и установлены качели и карусели.Глава Крыма отметил, что самый большой детсад городского округа теперь сможет дополнительно принять до ста воспитанников.Новый корпус детского сада – не первый социальный объект, который возвела ГК ТОЧНО в Крыму. В марте 2022 года застройщик построил универсальный спортивный зал для ялтинской школы № 7, где одновременно могут заниматься два класса.ГК ТОЧНО входит в топ-10 крупнейших строительных компаний РФ, включена в список системообразующих предприятий России. Реализует проекты в 7 городах: Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Белгороде, а также в Ялте. Федеральный девелопер развивает территории присутствия и в ближайшее время планирует реализовать новые проекты в Казани.Одним из приоритетов компании является строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, храмов, а также аллей, скверов и парков.Реклама, ООО "Т Маркетинг", erid: 4CQwVszH9pUmpd16YbR

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, детский сад, общество, строительство, крым, сергей аксенов, янина павленко