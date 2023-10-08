https://crimea.ria.ru/20231008/krymskiy-most-otkryt-obstanovka-na-utro-voskresene-1131923501.html

Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья

Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T07:04

2023-10-08T07:04

2023-10-08T07:10

крымский мост

транспорт

крым

логистика

ситуация на дорогах крыма

краснодарский край

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение длилось с 21 часа субботы до 2 часов ночи воскресенья.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, логистика, краснодарский край, керчь, тамань