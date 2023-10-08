https://crimea.ria.ru/20231008/krymskiy-most-otkryt-obstanovka-na-utro-voskresene-1131923501.html
Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья
Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T07:04
2023-10-08T07:04
2023-10-08T07:10
крымский мост
транспорт
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение длилось с 21 часа субботы до 2 часов ночи воскресенья.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, крым, логистика, краснодарский край, керчь, тамань
Крымский мост открыт: обстановка на утро воскресенья
Движение по Крымскому мосту открыто
07:04 08.10.2023 (обновлено: 07:10 08.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 07:00 воскресенья с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Накануне вечером движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение длилось с 21 часа субботы до 2 часов ночи воскресенья.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.