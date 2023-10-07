https://crimea.ria.ru/20231007/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-1131923239.html

Крымский мост закрыт для проезда

Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Крымский мост закрыт для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T21:07

2023-10-07T21:07

2023-10-07T21:12

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме. Очередей перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Как сообщалось, в субботу вечером перекрывали рейд в Севастополе. Движение морского транспорта было приостановлено на 20 минут. Позже губернатор региона Михаил Развожаев пояснил, что ограничения связаны с плохими погодными условиями. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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