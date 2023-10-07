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Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Крымский мост закрыт для проезда
Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Крымский мост закрыт для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T21:07
2023-10-07T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме. Очередей перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Как сообщалось, в субботу вечером перекрывали рейд в Севастополе. Движение морского транспорта было приостановлено на 20 минут. Позже губернатор региона Михаил Развожаев пояснил, что ограничения связаны с плохими погодными условиями. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост закрыт для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено

21:07 07.10.2023 (обновлено: 21:12 07.10.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено", - сказано в сообщении.
В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме. Очередей перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Краснодарского края не было.
Как сообщалось, в субботу вечером перекрывали рейд в Севастополе. Движение морского транспорта было приостановлено на 20 минут. Позже губернатор региона Михаил Развожаев пояснил, что ограничения связаны с плохими погодными условиями.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
 
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