https://crimea.ria.ru/20231006/rossiya-vvodit-osobyy-poryadok-vezda-grazhdan-ukrainy--chto-nuzhno-znat-1131909893.html

Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать

Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать

Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T21:22

2023-10-06T21:22

2023-10-06T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.Уточняется, что граждане Украины с 16 октября смогут въезжать в РФ с территории третьих стран только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево".Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.При этом продолжает действовать порядок для граждан Украины, находящихся в новых регионах России, в том числе в зоне специальной военной операции. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами РФ и сопредельными территориями.

https://crimea.ria.ru/20231006/sk-rf-predyavil-obvineniya-glavam-trekh-vedomstv-ukrainy--oni-v-rozyske-1131895505.html

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