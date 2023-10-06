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Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать
Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать
Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T21:22
2023-10-06T21:20
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.Уточняется, что граждане Украины с 16 октября смогут въезжать в РФ с территории третьих стран только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево".Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.При этом продолжает действовать порядок для граждан Украины, находящихся в новых регионах России, в том числе в зоне специальной военной операции. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами РФ и сопредельными территориями.
https://crimea.ria.ru/20231006/sk-rf-predyavil-obvineniya-glavam-trekh-vedomstv-ukrainy--oni-v-rozyske-1131895505.html
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россия, новости, правительство россии, украина, политика
Россия вводит особый порядок въезда граждан Украины – что нужно знать

Кабмин РФ установил для граждан Украины особый порядок въезда в Россию из третьих стран

21:22 06.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях", – говорится в решении правительства.

Уточняется, что граждане Украины с 16 октября смогут въезжать в РФ с территории третьих стран только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево".
Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
При этом продолжает действовать порядок для граждан Украины, находящихся в новых регионах России, в том числе в зоне специальной военной операции. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами РФ и сопредельными территориями.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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