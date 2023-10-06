https://crimea.ria.ru/20231006/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-na-utro-pyatnitsy-1131891636.html

Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы

Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы

Керченская переправа в пятницу утром работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T09:48

2023-10-06T09:48

2023-10-06T09:50

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

росморречфлот

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Керченская переправа в пятницу утром работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.Всего, по данным ведомства, с начала возобновления работы Керченской переправы 8 октября 2022 года паромы перевезли в обе стороны 360 105 пассажиров и 204 147 грузовиков, выполнив совокупно 6 042 рейса. За последние сутки выполнено 14 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро пятницыАтлантический циклон: погода в Крыму в пятницуДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?

крым

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2023

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, росморречфлот, транспорт, общество, новости крыма