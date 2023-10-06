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Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы
Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы
Керченская переправа в пятницу утром работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T09:48
2023-10-06T09:50
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Керченская переправа в пятницу утром работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.Всего, по данным ведомства, с начала возобновления работы Керченской переправы 8 октября 2022 года паромы перевезли в обе стороны 360 105 пассажиров и 204 147 грузовиков, выполнив совокупно 6 042 рейса. За последние сутки выполнено 14 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро пятницыАтлантический циклон: погода в Крыму в пятницуДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, росморречфлот, транспорт, общество, новости крыма
Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы

Керченская переправа 6 октября работает штатно и без штормовых предупреждений

09:48 06.10.2023 (обновлено: 09:50 06.10.2023)
 
© РосморречфлотПаром Керченской паромной переправы
Паром Керченской паромной переправы
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Керченская переправа в пятницу утром работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 октября ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +21… +23, температура воды в море +18…+19 градусов", - сказано в сообщении.

Всего, по данным ведомства, с начала возобновления работы Керченской переправы 8 октября 2022 года паромы перевезли в обе стороны 360 105 пассажиров и 204 147 грузовиков, выполнив совокупно 6 042 рейса. За последние сутки выполнено 14 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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