https://crimea.ria.ru/20231006/atlanticheskiy-tsiklon-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131815624.html

Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу

Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T00:01

2023-10-06T00:01

2023-10-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +20…+22.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231003/krymu-ugrozhayut-opolzni-i-selevye-potoki-1131814240.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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