https://crimea.ria.ru/20231006/atlanticheskiy-tsiklon-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131815624.html
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T00:01
2023-10-06T00:01
2023-10-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000234_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_beaedfb9dda613ef2c0bbf4cf2701ede.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +20…+22.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231003/krymu-ugrozhayut-opolzni-i-selevye-potoki-1131814240.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000234_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_561cbc6f746cf904f0f0d9d12da657d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
В пятницу холодный фронт Атлантического циклона принесет в Крым дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный,северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +17, днем +18…+23 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +20…+22.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.