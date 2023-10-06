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Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T00:01
2023-10-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +20…+22.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231003/krymu-ugrozhayut-opolzni-i-selevye-potoki-1131814240.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу

В пятницу холодный фронт Атлантического циклона принесет в Крым дожди

00:01 06.10.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта Атлантического циклона. Ночью без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный,северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +17, днем +18…+23 градуса", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +20…+22.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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