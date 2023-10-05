https://crimea.ria.ru/20231005/eksperty-psb-rasskazali-kak-zaschititsya-ot-ii-moshennikov-1131879190.html
Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников
Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников
Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим технологии на основе ИИ... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T16:57
2023-10-05T16:57
2023-10-05T16:57
промсвязьбанк (псб)
банк
общество
мошенничество
совет эксперта
искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим технологии на основе ИИ освоили и киберпреступники. Все чаще злоумышленники применяют алгоритмы машинного обучения и используют нейронные сети, чтобы получить доступ к личной информации людей для обмана. О новых способах мошенничества и о том, как избежать угрозы, рассказали специалисты банка ПСБ.Стратегии мошенников с использованием ИИС помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут делать фальшивые документы: нейросеть подделает банковские выписки, нарисует фальшивый паспорт или водительское удостоверение. Мошенники могут использовать нейросети и для создания фейковых новостей и рассылок. В них включаются различные ссылки на ресурсы, при переходе по которым можно потерять данные своей банковской карты или другую персональную информацию.Нейросети также позволяют создавать фальшивые отзывы и рейтинг.Чат-боты с легкостью могут придумать сценарий для телефонного звонка и облегчить работу преступникам. При этом нейросети учатся поддерживать разговор. ИИ может взять на себя роль мнимых сотрудников контакт-центров банков и других организаций, которыми представляются мошенники для обмана свои жертв.ИИ может даже создавать "клон" голоса человека (deepfake). С учетом развития биометрии и возможности оформить кредит по звонку (современные технологии идентифицируют человека по тембру голоса), нейросети на службе у мошенников могут доставить немало бед. Ведь deepfake будет иметь стопроцентную схожесть с оригиналом, а значит, жертва рискует остаться в должниках, ничего об этом не зная.Наконец, нейросети мастерски умеют создавать картины и иллюстрации. А это значит, что подобные изображения легко используются для фейковых сборов пожертвований. Так что перед тем, как отправить кому-то финансовую помощь, стоит проверить в других соцсетях и интернете "реальность" адресата.Как защититься от ИИ-мошенников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк (псб), банк, общество, мошенничество, совет эксперта, искусственный интеллект
Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников
Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим технологии на основе ИИ освоили и киберпреступники. Все чаще злоумышленники применяют алгоритмы машинного обучения и используют нейронные сети, чтобы получить доступ к личной информации людей для обмана. О новых способах мошенничества и о том, как избежать угрозы, рассказали специалисты банка ПСБ.
Стратегии мошенников с использованием ИИ
С помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут делать фальшивые документы: нейросеть подделает банковские выписки, нарисует фальшивый паспорт или водительское удостоверение. Мошенники могут использовать нейросети и для создания фейковых новостей и рассылок. В них включаются различные ссылки на ресурсы, при переходе по которым можно потерять данные своей банковской карты или другую персональную информацию.
Нейросети также позволяют создавать фальшивые отзывы и рейтинг.
Чат-боты с легкостью могут придумать сценарий для телефонного звонка и облегчить работу преступникам. При этом нейросети учатся поддерживать разговор. ИИ может взять на себя роль мнимых сотрудников контакт-центров банков и других организаций, которыми представляются мошенники для обмана свои жертв.
ИИ может даже создавать "клон" голоса человека (deepfake). С учетом развития биометрии и возможности оформить кредит по звонку (современные технологии идентифицируют человека по тембру голоса), нейросети на службе у мошенников могут доставить немало бед. Ведь deepfake будет иметь стопроцентную схожесть с оригиналом, а значит, жертва рискует остаться в должниках, ничего об этом не зная.
Наконец, нейросети мастерски умеют создавать картины и иллюстрации. А это значит, что подобные изображения легко используются для фейковых сборов пожертвований. Так что перед тем, как отправить кому-то финансовую помощь, стоит проверить в других соцсетях и интернете "реальность" адресата.
Как защититься от ИИ-мошенников
—Будьте осторожны при вводе личной информации на веб-сайтах и не открывайте подозрительные электронные письма;
—Если вы решили самостоятельно воспользоваться услугами нейросети, убедитесь, что действительно оказались на официальном ресурсе. Не переходите по сомнительным ссылкам, предлагающим ввести данные для оплаты и не устанавливайте на свои устройства неизвестные приложения;
—Если в ходе общения в мессенджере бот или робот предлагает ввести личную финансовую информацию (коды из смс от банка, полные данные карты, ФИО, паспортные данные и тому подобное), необходимо прервать общение, обратиться в отделение банка либо самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам, которые указаны на официальном сайте компании;
—В социальных сетях нельзя давать никакой личной информации незнакомым людям. Это может стать ключиком для дальнейшего удачного обмана;
—Лично проверяйте всю информацию, поступающую от друзей или родственников в соцсетях, мессенджерах. То есть, если подруга вдруг попросила денег, чтобы оплатить посылку, лучше перезвонить и услышать просьбу в устном разговоре;
—Важно использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его, чтобы защитить свой компьютер от вредоносных программ.