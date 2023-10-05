https://crimea.ria.ru/20231005/eksperty-psb-rasskazali-kak-zaschititsya-ot-ii-moshennikov-1131879190.html

Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников

Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников

Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим технологии на основе ИИ... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T16:57

2023-10-05T16:57

2023-10-05T16:57

промсвязьбанк (псб)

банк

общество

мошенничество

совет эксперта

искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим технологии на основе ИИ освоили и киберпреступники. Все чаще злоумышленники применяют алгоритмы машинного обучения и используют нейронные сети, чтобы получить доступ к личной информации людей для обмана. О новых способах мошенничества и о том, как избежать угрозы, рассказали специалисты банка ПСБ.Стратегии мошенников с использованием ИИС помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут делать фальшивые документы: нейросеть подделает банковские выписки, нарисует фальшивый паспорт или водительское удостоверение. Мошенники могут использовать нейросети и для создания фейковых новостей и рассылок. В них включаются различные ссылки на ресурсы, при переходе по которым можно потерять данные своей банковской карты или другую персональную информацию.Нейросети также позволяют создавать фальшивые отзывы и рейтинг.Чат-боты с легкостью могут придумать сценарий для телефонного звонка и облегчить работу преступникам. При этом нейросети учатся поддерживать разговор. ИИ может взять на себя роль мнимых сотрудников контакт-центров банков и других организаций, которыми представляются мошенники для обмана свои жертв.ИИ может даже создавать "клон" голоса человека (deepfake). С учетом развития биометрии и возможности оформить кредит по звонку (современные технологии идентифицируют человека по тембру голоса), нейросети на службе у мошенников могут доставить немало бед. Ведь deepfake будет иметь стопроцентную схожесть с оригиналом, а значит, жертва рискует остаться в должниках, ничего об этом не зная.Наконец, нейросети мастерски умеют создавать картины и иллюстрации. А это значит, что подобные изображения легко используются для фейковых сборов пожертвований. Так что перед тем, как отправить кому-то финансовую помощь, стоит проверить в других соцсетях и интернете "реальность" адресата.Как защититься от ИИ-мошенников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), банк, общество, мошенничество, совет эксперта, искусственный интеллект