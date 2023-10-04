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Крымский мост открыт: обстановка на утро среды
Крымский мост открыт: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Крымский мост открыт: обстановка на утро среды
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T08:17
2023-10-04T08:17
2023-10-04T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне движение машин по мосту закрывалось до утра вторника в связи с проведением восстановительных работ.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, керченский пролив, логистика, тамань, керчь
Крымский мост открыт: обстановка на утро среды
Крымский мост: со стороны Керчи и Тамани проезд свободен
08:17 04.10.2023 (обновлено: 08:21 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Накануне движение машин по мосту закрывалось до утра вторника в связи с проведением восстановительных работ.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.