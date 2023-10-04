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Крымский мост: обстановка вечером в среду
Крымский мост: обстановка вечером в среду - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Крымский мост: обстановка вечером в среду
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в среду со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T20:05
2023-10-04T20:05
2023-10-04T20:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в среду со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: обстановка вечером в среду
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон