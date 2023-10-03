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Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T18:47
2023-10-03T18:47
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ремонт дорог
логистика
азовское море
транспорт
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Уточняется, что протяженность отремонтированного участка между населенными пунктами Кременевка и Ялта Донецкой Народной Республики составила 62 километра.Отремонтированная трасса позволит комфортно и безопасно доехать до Азовского моря, минуя Мариуполь, отметил вице-премьер. Это часть востребованного в регионе логистического маршрута, который соединяет Донецк и Азовское побережье, добавил он.Двухполосная трасса была отремонтирована силами госпредприятия Автодор с использованием современных материалов и технологий дорожного строительства.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. А в Автодоре сообщили о запуске движения по трассе, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонтаВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
https://crimea.ria.ru/20231003/na-skadovsk-genichesk-i-dzhankoy-v-khersonskoy-oblasti-chinyat-dorogi-1131823684.html
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ремонт дорог, логистика, азовское море, транспорт, общество, новости, новые регионы россии
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта

Хуснуллин: дорогу от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капремонта

18:47 03.10.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаДорога, соединяющая Донецк с побережьем Азовского моря, открыта после капитального ремонта
Дорога, соединяющая Донецк с побережьем Азовского моря, открыта после капитального ремонта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Уточняется, что протяженность отремонтированного участка между населенными пунктами Кременевка и Ялта Донецкой Народной Республики составила 62 километра.
"Завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, которая связывает населенные пункты Донецкой Народной Республики, расположенные на маршруте от села Кременевка до поселка Ялта", – написал в своем Telegram-канале Хуснуллин.
Отремонтированная трасса позволит комфортно и безопасно доехать до Азовского моря, минуя Мариуполь, отметил вице-премьер. Это часть востребованного в регионе логистического маршрута, который соединяет Донецк и Азовское побережье, добавил он.
Двухполосная трасса была отремонтирована силами госпредприятия Автодор с использованием современных материалов и технологий дорожного строительства.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. А в Автодоре сообщили о запуске движения по трассе, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики.
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