https://crimea.ria.ru/20231003/uchastok-trassy-ot-donetska-do-yalty-otkryli-posle-kapremonta-1131827554.html
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T18:47
2023-10-03T18:47
2023-10-03T18:47
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ремонт дорог
логистика
азовское море
транспорт
общество
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/03/1131827181_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a483489ebbc227a8d6158b585c5262a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Уточняется, что протяженность отремонтированного участка между населенными пунктами Кременевка и Ялта Донецкой Народной Республики составила 62 километра.Отремонтированная трасса позволит комфортно и безопасно доехать до Азовского моря, минуя Мариуполь, отметил вице-премьер. Это часть востребованного в регионе логистического маршрута, который соединяет Донецк и Азовское побережье, добавил он.Двухполосная трасса была отремонтирована силами госпредприятия Автодор с использованием современных материалов и технологий дорожного строительства.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. А в Автодоре сообщили о запуске движения по трассе, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонтаВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
https://crimea.ria.ru/20231003/na-skadovsk-genichesk-i-dzhankoy-v-khersonskoy-oblasti-chinyat-dorogi-1131823684.html
донецкая народная республика (днр)
азовское море
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/03/1131827181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d73a9273ad62b273042a2861ad143ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ремонт дорог, логистика, азовское море, транспорт, общество, новости, новые регионы россии
Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
Хуснуллин: дорогу от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капремонта