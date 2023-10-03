https://crimea.ria.ru/20231003/uchastok-trassy-ot-donetska-do-yalty-otkryli-posle-kapremonta-1131827554.html

Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта

Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта

Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T18:47

2023-10-03T18:47

2023-10-03T18:47

марат хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

ремонт дорог

логистика

азовское море

транспорт

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Участок трассы от Донецка до побережья Азовского моря открыли после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Уточняется, что протяженность отремонтированного участка между населенными пунктами Кременевка и Ялта Донецкой Народной Республики составила 62 километра.Отремонтированная трасса позволит комфортно и безопасно доехать до Азовского моря, минуя Мариуполь, отметил вице-премьер. Это часть востребованного в регионе логистического маршрута, который соединяет Донецк и Азовское побережье, добавил он.Двухполосная трасса была отремонтирована силами госпредприятия Автодор с использованием современных материалов и технологий дорожного строительства.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. А в Автодоре сообщили о запуске движения по трассе, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонтаВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

https://crimea.ria.ru/20231003/na-skadovsk-genichesk-i-dzhankoy-v-khersonskoy-oblasti-chinyat-dorogi-1131823684.html

донецкая народная республика (днр)

азовское море

новые регионы россии

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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ремонт дорог, логистика, азовское море, транспорт, общество, новости, новые регионы россии