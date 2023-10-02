https://crimea.ria.ru/20231002/prisela-otdokhnut-i-upala-v-propast-v-gorakh-sochi-pogibla-turistka-1131804999.html

Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка

Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка

На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть,... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T17:52

2023-10-02T17:52

2023-10-02T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть, спасти девушку не удалось. Подробности трагического случая рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике им. Х. Г. Шапошникова.Сообщается, что группа туристов из двух мужчин и девушки оформили пропуска на маршрут, но свернули на несогласованный путь. Как рассказал госинспекторам один из участников группы, в какой-то момент у туристов иссякли силы, и они решили отдохнуть. Девушка присела на камень, не снимая рюкзака. Некоторое время спустя под его весом она потеряла равновесие и стала катиться вниз по склону.Мужчины вызвали спасателей и попытались оказать пострадавшей первую помощь, но девушке становилось только хуже. Когда спасатели добрались к группе, туристка уже скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина сорвалась с обрыва в Севастополе Две поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчин Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в Бахчисарае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, туризм, происшествия, новости