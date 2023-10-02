https://crimea.ria.ru/20231002/prisela-otdokhnut-i-upala-v-propast-v-gorakh-sochi-pogibla-turistka-1131804999.html
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка
На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть,... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T17:52
2023-10-02T17:52
2023-10-02T17:52
сочи
туризм
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть, спасти девушку не удалось. Подробности трагического случая рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике им. Х. Г. Шапошникова.Сообщается, что группа туристов из двух мужчин и девушки оформили пропуска на маршрут, но свернули на несогласованный путь. Как рассказал госинспекторам один из участников группы, в какой-то момент у туристов иссякли силы, и они решили отдохнуть. Девушка присела на камень, не снимая рюкзака. Некоторое время спустя под его весом она потеряла равновесие и стала катиться вниз по склону.Мужчины вызвали спасателей и попытались оказать пострадавшей первую помощь, но девушке становилось только хуже. Когда спасатели добрались к группе, туристка уже скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина сорвалась с обрыва в Севастополе Две поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчин Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в Бахчисарае
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_443:110:2492:1647_1920x0_80_0_0_5c585586d1e034a6390a369d4cdacfd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, туризм, происшествия, новости
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка
В горах Сочи насмерть разбилась туристка, присев отдохнуть на краю опасной тропы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть, спасти девушку не удалось. Подробности трагического случая рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике им. Х. Г. Шапошникова.
Сообщается, что группа туристов из двух мужчин и девушки оформили пропуска на маршрут, но свернули на несогласованный путь. Как рассказал госинспекторам один из участников группы, в какой-то момент у туристов иссякли силы, и они решили отдохнуть. Девушка присела на камень, не снимая рюкзака. Некоторое время спустя под его весом она потеряла равновесие и стала катиться вниз по склону.
"Как сообщили участники этих событий, по каменистому склону туристка пролетела около 100 метров. В результате падения она получила ссадины и ушибы, двигаться дальше девушка не могла", – рассказали в заповеднике.
Мужчины вызвали спасателей и попытались оказать пострадавшей первую помощь, но девушке становилось только хуже. Когда спасатели добрались к группе, туристка уже скончалась.
Читайте также на РИА Новости Крым: