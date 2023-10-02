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Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка
На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть,... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T17:52
2023-10-02T17:52
сочи
туризм
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть, спасти девушку не удалось. Подробности трагического случая рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике им. Х. Г. Шапошникова.Сообщается, что группа туристов из двух мужчин и девушки оформили пропуска на маршрут, но свернули на несогласованный путь. Как рассказал госинспекторам один из участников группы, в какой-то момент у туристов иссякли силы, и они решили отдохнуть. Девушка присела на камень, не снимая рюкзака. Некоторое время спустя под его весом она потеряла равновесие и стала катиться вниз по склону.Мужчины вызвали спасателей и попытались оказать пострадавшей первую помощь, но девушке становилось только хуже. Когда спасатели добрались к группе, туристка уже скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина сорвалась с обрыва в Севастополе Две поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчин Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в Бахчисарае
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сочи, туризм, происшествия, новости
Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка

В горах Сочи насмерть разбилась туристка, присев отдохнуть на краю опасной тропы

17:52 02.10.2023
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На горном массиве в Адлерском районе Сочи туристка, сошедшая с маршрута вместе со спутниками, присела отдохнуть на краю опасной тропы и рухнула в пропасть, спасти девушку не удалось. Подробности трагического случая рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике им. Х. Г. Шапошникова.
Сообщается, что группа туристов из двух мужчин и девушки оформили пропуска на маршрут, но свернули на несогласованный путь. Как рассказал госинспекторам один из участников группы, в какой-то момент у туристов иссякли силы, и они решили отдохнуть. Девушка присела на камень, не снимая рюкзака. Некоторое время спустя под его весом она потеряла равновесие и стала катиться вниз по склону.
"Как сообщили участники этих событий, по каменистому склону туристка пролетела около 100 метров. В результате падения она получила ссадины и ушибы, двигаться дальше девушка не могла", – рассказали в заповеднике.
Мужчины вызвали спасателей и попытались оказать пострадавшей первую помощь, но девушке становилось только хуже. Когда спасатели добрались к группе, туристка уже скончалась.
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