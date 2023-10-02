https://crimea.ria.ru/20231002/krymskiy-most-perekroyut-do-utra-vtornika-3-oktyabrya--prichiny-1131791702.html

Крымский мост перекроют до утра вторника 3 октября – причины

Крымский мост перекроют до утра вторника 3 октября – причины - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Крымский мост перекроют до утра вторника 3 октября – причины

Движение всех видов автомобильного транспорта будет приостановлено с вечера понедельника 2 октября до утра среды 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T20:02

2023-10-02T20:02

2023-10-02T19:23

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

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минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Движение всех видов автомобильного транспорта будет приостановлено с вечера понедельника 2 октября до утра среды 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Приостановка движения транспорта связана с проведением восстановительных работ, уточнили в ведомстве. И попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.Ранее аналогичные ограничения действовали на мостовом переходе в ночь на 29 сентября. Тогда движение транспорта было запущено в срок.Водители могут проехать на полуостров по сухопутному маршруту через новые регионы РФ. Пункты пропуска расположены в городах Джанкой, Армянск и Перекоп. Автодорога открыта к проезду круглосуточно.14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20230925/million-avto-proekhal-za-leto-po-krymskomu-mostu-1131641392.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, ремонт и строительство дорог в крыму, минтранс россии