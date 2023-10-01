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Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером
Вечером 2 октября движение транспорта по Крымскому мосту полностью ограничат из-за проведения восстановительных работ. РИА Новости Крым, 01.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Вечером 2 октября движение транспорта по Крымскому мосту полностью ограничат из-за проведения восстановительных работ.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером

Крымский мост закроют для движения авто до утра 3 октября из-за восстановительных работ

21:02 01.10.2023 (обновлено: 21:11 01.10.2023)
 
© РИА Новости КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Вечером 2 октября движение транспорта по Крымскому мосту полностью ограничат из-за проведения восстановительных работ.
 
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