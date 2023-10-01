https://crimea.ria.ru/20231001/krymskiy-most-zakroyut-dlya-transporta-v-ponedelnik-vecherom-1131786344.html
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером
Вечером 2 октября движение транспорта по Крымскому мосту полностью ограничат из-за проведения восстановительных работ. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T21:02
2023-10-01T21:02
2023-10-01T21:11
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131304305_183:0:1234:591_1920x0_80_0_0_b98b32817f004e116e9ffc7260b02fe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Вечером 2 октября движение транспорта по Крымскому мосту полностью ограничат из-за проведения восстановительных работ.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131304305_314:0:1102:591_1920x0_80_0_0_e66ecbfcbc2b520e921cc67831d44756.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма
Крымский мост закроют для транспорта в понедельник вечером
Крымский мост закроют для движения авто до утра 3 октября из-за восстановительных работ
21:02 01.10.2023 (обновлено: 21:11 01.10.2023)