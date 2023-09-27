https://crimea.ria.ru/20230927/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1131708067.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 27.09.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T20:33

2023-09-27T20:33

2023-09-27T20:35

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

атаки всу на крым

новости крыма

крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.Вечером в среду в Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

https://crimea.ria.ru/20230926/kak-zaschitit-krym-ot-samoletov-razvedchikov-i-raketnykh-udarov--ekspert-1131677447.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, атаки всу на крым, новости крыма, крым, михаил развожаев