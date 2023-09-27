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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 27.09.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T20:33
2023-09-27T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.Вечером в среду в Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20230926/kak-zaschitit-krym-ot-samoletov-razvedchikov-i-raketnykh-udarov--ekspert-1131677447.html
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, атаки всу на крым, новости крыма, крым, михаил развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев объявил отбой воздушной тревоги в Севастополе

20:33 27.09.2023 (обновлено: 20:35 27.09.2023)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.
Вечером в среду в Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаКрымМихаил Развожаев
 
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