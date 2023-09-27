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В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности
В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности - РИА Новости Крым, 27.09.2023
В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T20:03
2023-09-27T20:09
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение.Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения. Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения: — ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов; — Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева; — Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Отмена воздушной тревоги Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому. Укрытия на случай воздушной тревоги Адреса ближайших укрытий до населения должны донести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия). Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров. Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым
В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности

В Севастополе объявили воздушную тревогу

20:03 27.09.2023 (обновлено: 20:09 27.09.2023)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение.
Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.

Что делать при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
— ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
— Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
— Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ).
В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

Укрытия на случай воздушной тревоги

Адреса ближайших укрытий до населения должны донести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на Крым
 
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