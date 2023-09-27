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ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма
ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма - РИА Новости Крым, 27.09.2023
ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма
ПСБ предоставляет новые возможности для обслуживания бизнеса индивидуальных предпринимателей Крыма. Начинающим ИП, не достигшим 18 лет, доступна вся линейка... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T14:08
2023-09-27T14:08
промсвязьбанк (псб)
банк
крым
экономика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ПСБ предоставляет новые возможности для обслуживания бизнеса индивидуальных предпринимателей Крыма. Начинающим ИП, не достигшим 18 лет, доступна вся линейка тарифов и банковских продуктов, которые ПСБ предлагает малому и среднему бизнесу. Об этом представители банка рассказали на встрече с учащимися предпринимательских классов Симферопольской академической гимназии.Счет в банке для бизнеса можно открыть с 14 лет. С этого же возраста закон позволяет подросткам официально регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Единственное условие, которое банк предъявляет к несовершеннолетним ИП, – подписание договора на открытие счета должно проходить при личном присутствии родителей или законных представителей. Если по каким-либо причинам посетить офис не получается, по заявке клиента возможно выездное обслуживание – специалисты ПАО "Промсвязьбанк" сами приедут для оформления документов.Пример сотрудничества ПСБ и юных ИП на Крымском полуострове уже есть. Банк открыл расчетно-кассовый счет 15-летнему подростку в Евпатории, организовавшему собственный бизнес. На мероприятии Ярославу Виноградову вручили памятный сертификат и подарок от банка."Поддержка молодых предпринимателей – важное направление работы ПСБ в Крыму. Сегодня у молодежи много возможностей для развития своего дела, которое может приносить доход уже в подростковом возрасте. Процедура открытия счета несовершеннолетним ИП понятна и не создает юным предпринимателям хлопот. Взамен же они получают комфортный банковский сервис, который значительно облегчает работу на первых шагах в бизнесе", – прокомментировала Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.Дополнительную информацию по условиям обслуживания несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей можно получить по телефону горячей линии ПСБ 8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный), или в любом офисе банка на территории Республики Крым.Реклама, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, https://www.psbank.ru/erid: 4CQwVszH9pUmKjrViQE
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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промсвязьбанк (псб), банк, крым, экономика, новости крыма

ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма

14:08 27.09.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма
ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ПСБ предоставляет новые возможности для обслуживания бизнеса индивидуальных предпринимателей Крыма. Начинающим ИП, не достигшим 18 лет, доступна вся линейка тарифов и банковских продуктов, которые ПСБ предлагает малому и среднему бизнесу. Об этом представители банка рассказали на встрече с учащимися предпринимательских классов Симферопольской академической гимназии.
Счет в банке для бизнеса можно открыть с 14 лет. С этого же возраста закон позволяет подросткам официально регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Единственное условие, которое банк предъявляет к несовершеннолетним ИП, – подписание договора на открытие счета должно проходить при личном присутствии родителей или законных представителей. Если по каким-либо причинам посетить офис не получается, по заявке клиента возможно выездное обслуживание – специалисты ПАО "Промсвязьбанк" сами приедут для оформления документов.
Пример сотрудничества ПСБ и юных ИП на Крымском полуострове уже есть. Банк открыл расчетно-кассовый счет 15-летнему подростку в Евпатории, организовавшему собственный бизнес. На мероприятии Ярославу Виноградову вручили памятный сертификат и подарок от банка.
"Поддержка молодых предпринимателей – важное направление работы ПСБ в Крыму. Сегодня у молодежи много возможностей для развития своего дела, которое может приносить доход уже в подростковом возрасте. Процедура открытия счета несовершеннолетним ИП понятна и не создает юным предпринимателям хлопот. Взамен же они получают комфортный банковский сервис, который значительно облегчает работу на первых шагах в бизнесе", – прокомментировала Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.
Дополнительную информацию по условиям обслуживания несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей можно получить по телефону горячей линии ПСБ 8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный), или в любом офисе банка на территории Республики Крым.
Реклама, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, https://www.psbank.ru/
erid: 4CQwVszH9pUmKjrViQE
Промсвязьбанк (ПСБ)БанкКрымЭкономикаНовости Крыма
 
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