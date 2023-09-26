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Стало известно имя главы правительства ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Стало известно имя главы правительства ЛНР
Стало известно имя главы правительства ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Стало известно имя главы правительства ЛНР
Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T09:53
2023-09-26T09:53
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
новые регионы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит правительством республики с конца 2015 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Глава республики выразил уверенность, что компетентность премьера позволит в полной степени реализовать новые проекты, направленные на развитие республики в промышленной, научно-технологической, экономической, социальной, культурной сферах.Сергей Козлов – уроженец Краснодона Луганской области. Служил в Вооруженных силах СССР и Украины, также проходил службу в МЧС.В мае 2014 года, после объявления киевским режимом так называемой "антитеррористической операции" против Донбасса, Козлов был зачислен в добровольческий батальон "Заря" и стал начальником его штаба. Затем занял должность начальника штаба и первого заместителя командующего Народной милиции ЛНР.С декабря 2015 года руководит правительством ЛНР.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 23 сентября Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Депутаты Народного совета ЛНР, избранные по результатам выборов, единогласно поддержали его кандидатуру.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо избран губернатором Херсонской областиДенис Пушилин избран главой ДНРБалицкий избран губернатором Запорожской области
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии, россия
Стало известно имя главы правительства ЛНР

Пасечник: Сергей Козлов назначен на должность главы правительства ЛНР

09:53 26.09.2023
 
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаНародный совет (парламент) ЛНР
Народный совет (парламент) ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит правительством республики с конца 2015 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На должность председателя правительства ЛНР представил Сергея Козлова, который за время нашей совместной работы зарекомендовал себя как профессионал своего дела, настоящий патриот Луганщины, готовый трудиться на благо региона и его жителей. Депутаты Народного совета ЛНР единогласно поддержали кандидатуру Сергея Ивановича для назначения на должность", – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Глава республики выразил уверенность, что компетентность премьера позволит в полной степени реализовать новые проекты, направленные на развитие республики в промышленной, научно-технологической, экономической, социальной, культурной сферах.
Сергей Козлов – уроженец Краснодона Луганской области. Служил в Вооруженных силах СССР и Украины, также проходил службу в МЧС.
В мае 2014 года, после объявления киевским режимом так называемой "антитеррористической операции" против Донбасса, Козлов был зачислен в добровольческий батальон "Заря" и стал начальником его штаба. Затем занял должность начальника штаба и первого заместителя командующего Народной милиции ЛНР.
С декабря 2015 года руководит правительством ЛНР.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 23 сентября Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Депутаты Народного совета ЛНР, избранные по результатам выборов, единогласно поддержали его кандидатуру.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиНовые регионы РоссииРоссия
 
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