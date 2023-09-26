https://crimea.ria.ru/20230926/stalo-izvestno-imya-glavy-pravitelstva-lnr-1131663527.html

Стало известно имя главы правительства ЛНР

Стало известно имя главы правительства ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Стало известно имя главы правительства ЛНР

Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T09:53

2023-09-26T09:53

2023-09-26T09:53

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

новые регионы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131663246_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3457cfc4962be500f21ad0256c6f338b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит правительством республики с конца 2015 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Глава республики выразил уверенность, что компетентность премьера позволит в полной степени реализовать новые проекты, направленные на развитие республики в промышленной, научно-технологической, экономической, социальной, культурной сферах.Сергей Козлов – уроженец Краснодона Луганской области. Служил в Вооруженных силах СССР и Украины, также проходил службу в МЧС.В мае 2014 года, после объявления киевским режимом так называемой "антитеррористической операции" против Донбасса, Козлов был зачислен в добровольческий батальон "Заря" и стал начальником его штаба. Затем занял должность начальника штаба и первого заместителя командующего Народной милиции ЛНР.С декабря 2015 года руководит правительством ЛНР.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 23 сентября Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Депутаты Народного совета ЛНР, избранные по результатам выборов, единогласно поддержали его кандидатуру.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо избран губернатором Херсонской областиДенис Пушилин избран главой ДНРБалицкий избран губернатором Запорожской области

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии, россия