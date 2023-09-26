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Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T10:06
2023-09-26T10:06
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение минувшего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам, Крынкам и Горностаевке – по девять, по Днепрянам и Великой Лепетихе – по семь. Обстрелы продолжились и в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой КаховкойВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыОтопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, новые регионы россии
Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов

ВСУ обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами

10:06 26.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение минувшего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам, Крынкам и Горностаевке – по девять, по Днепрянам и Великой Лепетихе – по семь. Обстрелы продолжились и в ночное время.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Днепрян, Корсунки, Крынок, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняется", - уточнили в экстренных службах.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовостиНовые регионы России
 
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