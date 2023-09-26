https://crimea.ria.ru/20230926/khersonschina-pod-ognem-vsu-vypustili-po-gorodam-i-selam-bolee-80-snaryadov-1131663381.html

Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов

Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов

Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T10:06

2023-09-26T10:06

2023-09-26T10:06

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение минувшего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам, Крынкам и Горностаевке – по девять, по Днепрянам и Великой Лепетихе – по семь. Обстрелы продолжились и в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой КаховкойВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыОтопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, новые регионы россии