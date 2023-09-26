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Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T10:06
2023-09-26T10:06
2023-09-26T10:06
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение минувшего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам, Крынкам и Горностаевке – по девять, по Днепрянам и Великой Лепетихе – по семь. Обстрелы продолжились и в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой КаховкойВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыОтопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, новые регионы россии
Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
ВСУ обстреляли Херсонскую область 85 артиллерийскими снарядами