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Отдыхающие этим летом в Крыму установили рекорд по безналичным расчетам - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Отдыхающие этим летом в Крыму установили рекорд по безналичным расчетам
Отдыхающие этим летом в Крыму установили рекорд по безналичным расчетам - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Отдыхающие этим летом в Крыму установили рекорд по безналичным расчетам
За три летних месяца этого года количество транзакций в сети платежных терминалов РНКБ, входящего в группу ВТБ, составило порядка 145 миллионов операций, что на РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T16:26
2023-09-21T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. За три летних месяца этого года количество транзакций в сети платежных терминалов РНКБ, входящего в группу ВТБ, составило порядка 145 миллионов операций, что на 16% выше показателя за аналогичный период 2022, сообщает пресс-служба банка.Объем безналичных транзакций в платежных терминалах РНКБ в июне-августе 2023 года увеличился на 8% по сравнению с летом 2022 года до 76,2 миллиарда рублей. В среднем летом 2023 в терминалах банка совершалось более 1,1 тысячи платежей в минуту – это рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности РНКБ в Крыму, говорится в сообщении.Таким образом, даже с учетом изменившейся логистики для визитов на полуостров финансовые показатели курортного сезона продемонстрировали рост, добавили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20230914/rnkb-v-ramkakh-lgotnoy-gosprogrammy-finansiruet-rezidentov-sez-v-krymu-1131402294.html
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рнкб (пао), крым, новости, новости крыма, общество, экономика

Отдыхающие этим летом в Крыму установили рекорд по безналичным расчетам

16:26 21.09.2023
 
© Слепцов АлександрПлатежный терминал
Платежный терминал
© Слепцов Александр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. За три летних месяца этого года количество транзакций в сети платежных терминалов РНКБ, входящего в группу ВТБ, составило порядка 145 миллионов операций, что на 16% выше показателя за аналогичный период 2022, сообщает пресс-служба банка.
Объем безналичных транзакций в платежных терминалах РНКБ в июне-августе 2023 года увеличился на 8% по сравнению с летом 2022 года до 76,2 миллиарда рублей. В среднем летом 2023 в терминалах банка совершалось более 1,1 тысячи платежей в минуту – это рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности РНКБ в Крыму, говорится в сообщении.
Таким образом, даже с учетом изменившейся логистики для визитов на полуостров финансовые показатели курортного сезона продемонстрировали рост, добавили в пресс-службе.
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