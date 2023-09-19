https://crimea.ria.ru/20230919/sukho-i-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1131503171.html
Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T00:01
2023-09-19T00:01
2023-09-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
симферополь
крымский гидрометцентр
севастополь
ялта
алушта
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131503060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f8311690eb9d6e2cf905886fd7ebcf09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +10... +12, днем +24... +26. Ветер северо-восточный 7 –12 м/с. Днем местами до 15 м/с.В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24… 26. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью + 16… +18, днем +25… +27.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днем +23… +25.В Евпатории переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура в ночные часы +15… +17, днем +25… +27.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Во вторник землю накроет магнитная буря Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131503060_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fbbf33a5f14d3fc25ed0b310ba15d28c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник, 19 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем 19 сентября порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью + 9… +14, на южном и восточном побережье до +19, днем воздух прогреется до +23… +28, в горах до +16… +21", – отмечается в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +10... +12, днем +24... +26. Ветер северо-восточный 7 –12 м/с. Днем местами до 15 м/с.
В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24… 26. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью + 16… +18, днем +25… +27.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днем +23… +25.
В Евпатории переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура в ночные часы +15… +17, днем +25… +27.
В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
Читайте также на РИА Новости Крым: