https://crimea.ria.ru/20230919/sukho-i-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1131503171.html

Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник

Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T00:01

2023-09-19T00:01

2023-09-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

крым

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симферополь

крымский гидрометцентр

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +10... +12, днем +24... +26. Ветер северо-восточный 7 –12 м/с. Днем местами до 15 м/с.В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24… 26. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью + 16… +18, днем +25… +27.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днем +23… +25.В Евпатории переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура в ночные часы +15… +17, днем +25… +27.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Во вторник землю накроет магнитная буря Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики

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севастополь

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судак

евпатория

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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