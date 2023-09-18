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РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов
РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов - РИА Новости Крым, 18.09.2023
РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов
Банк РНКБ (Группа ВТБ) с начала 2023 года выдал более шести тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 25 миллиардов рублей, что на 82% превышает показатель за... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T13:26
2023-09-18T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (Группа ВТБ) с начала 2023 года выдал более шести тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 25 миллиардов рублей, что на 82% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.В целом портфель ипотечных кредитов РНКБ уже превысил 80 миллиардов рублей.При этом более шести миллиардов рублей с начала года предоставлены банком в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам, около половины этой суммы выдано в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".Помимо "Семейной ипотеки", банк является участником госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых также можно получить кредит по сниженной процентной ставке.В РНКБ отметили, что в целом с начала года Группа ВТБ (ВТБ, "Открытие" и РНКБ) выдала более 1 триллиона рублей в рамках ипотечных кредитов. Этот показатель на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 20% - рекордного 2021 года.
https://crimea.ria.ru/20230718/v-rnkb-kredit-po-selskoy-ipoteke-uvelichen-do-6-mln-rubley-1130147237.html
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рнкб (пао), крым, банк, экономика, ипотека, жилье в крыму, общество, финансы
РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов

РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов

13:26 18.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (Группа ВТБ) с начала 2023 года выдал более шести тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 25 миллиардов рублей, что на 82% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.
В целом портфель ипотечных кредитов РНКБ уже превысил 80 миллиардов рублей.
При этом более шести миллиардов рублей с начала года предоставлены банком в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам, около половины этой суммы выдано в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".
Помимо "Семейной ипотеки", банк является участником госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых также можно получить кредит по сниженной процентной ставке.
"Благодаря мерам государственной поддержки строительства и ипотечного кредитования объемы выдач ипотечных кредитов увеличиваются, при этом спрос на приобретение нового жилья сохраняется на стабильно высоком уровне. Интересно, что в 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
В РНКБ отметили, что в целом с начала года Группа ВТБ (ВТБ, "Открытие" и РНКБ) выдала более 1 триллиона рублей в рамках ипотечных кредитов. Этот показатель на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 20% - рекордного 2021 года.
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РНКБ (ПАО)КрымБанкЭкономикаИпотекаЖилье в КрымуОбществоФинансы
 
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