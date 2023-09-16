https://crimea.ria.ru/20230916/kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1131408165.html

Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу

Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу

В субботу атмосферный холодный фронт вызовет местами на полуострове кратковременный дождь, днем с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T00:01

2023-09-16T00:01

2023-09-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В субботу атмосферный холодный фронт вызовет местами на полуострове кратковременный дождь, днем с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем от +23 до +27 градусов.В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +17...+19, днем +25...+27 градусов.Морская вода у берегов Ялты и Алушты прогрета до +24, у берегов Севастополя, Евпатории, Феодосии и Черноморского до +23. В Азовском море температура морской воды + 22 градуса, в Керченском проливе +21.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230915/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1131438384.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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