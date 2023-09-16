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Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
В субботу атмосферный холодный фронт вызовет местами на полуострове кратковременный дождь, днем с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T00:01
2023-09-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В субботу атмосферный холодный фронт вызовет местами на полуострове кратковременный дождь, днем с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем от +23 до +27 градусов.В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +17...+19, днем +25...+27 градусов.Морская вода у берегов Ялты и Алушты прогрета до +24, у берегов Севастополя, Евпатории, Феодосии и Черноморского до +23. В Азовском море температура морской воды + 22 градуса, в Керченском проливе +21.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230915/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1131438384.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу местами кратковременные дожди и грозы

00:01 16.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь на пляже
Дождь на пляже - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В субботу атмосферный холодный фронт вызовет местами на полуострове кратковременный дождь, днем с грозой. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных западных и восточных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +21, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем от +23 до +27 градусов.
В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +17...+19, днем +25...+27 градусов.
Морская вода у берегов Ялты и Алушты прогрета до +24, у берегов Севастополя, Евпатории, Феодосии и Черноморского до +23. В Азовском море температура морской воды + 22 градуса, в Керченском проливе +21.
В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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