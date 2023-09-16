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30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры
30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры - РИА Новости Крым, 16.09.2023
30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры
Русская община Крыма на протяжении многих лет борется за сохранение русской культуры и традиций, она внесла большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T13:10
2023-09-16T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Русская община Крыма на протяжении многих лет борется за сохранение русской культуры и традиций, она внесла большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии по случаю 30-летия общественной организации.Глава Крыма отметил, что консолидация общества особенна важна сейчас, когда против нашей страны выступает практически весь коллективный Запад.Русская община Крыма - одна из наиболее крупных и влиятельных общественных организаций русского населения полуострова. В период пребывания региона в составе Украины члены организации выступали против русофобских настроений, политики принудительной украинизации, они были за всестороннее сотрудничество Украины с Россией и сохранение канонического единства Русской и Украинской Православных церквей.Сегодня организация ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти, а также оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции на Украине и новым российским регионам. Председатель общины - сенатор РФ Сергей Цеков.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, сергей цеков, русская община крыма , андрей козенко, крым, общество, новости крыма
30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры

Аксенов отметил вклад Русской общины Крыма в воссоединение полуострова с Россией

13:10 16.09.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСобор Русской общины Крыма
Собор Русской общины Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Русская община Крыма на протяжении многих лет борется за сохранение русской культуры и традиций, она внесла большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии по случаю 30-летия общественной организации.
"Сегодня в Симферополе принял участие в Соборе Русской общины Крыма. На протяжении 30 лет эта общественная организация отстаивает ценности русского мира, чем в свое время подготовила идейную почву для воссоединения Крыма с Россией. Благодарю Сергея Павловича Цекова, с которым начинал свой путь в политике, за твердость и честность в самых сложных условиях", - сказал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что консолидация общества особенна важна сейчас, когда против нашей страны выступает практически весь коллективный Запад.
"Нас пытаются давить санкциями, во многих странах русские, русскоязычные люди нуждаются в защите от притеснений. Для Русской общины Крыма это новый этап работы и борьбы за сохранение и развитие нашей культуры и традиций, теперь уже по всему миру. Считаю важным консолидироваться вокруг наших национальных интересов, ценностей русского мира и, конечно, поддерживать нашего президента и бойцов, которые мужественно и с честью выполняют все поставленные задачи", - отметил Аксенов.
Русская община Крыма - одна из наиболее крупных и влиятельных общественных организаций русского населения полуострова. В период пребывания региона в составе Украины члены организации выступали против русофобских настроений, политики принудительной украинизации, они были за всестороннее сотрудничество Украины с Россией и сохранение канонического единства Русской и Украинской Православных церквей.
Сегодня организация ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти, а также оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции на Украине и новым российским регионам. Председатель общины - сенатор РФ Сергей Цеков.
 
Сергей АксеновСергей ЦековРусская община КрымаАндрей КозенкоКрымОбществоНовости Крыма
 
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