https://crimea.ria.ru/20230916/30-let-russkoy-obschine-kryma-novyy-etap-borby-za-sokhranenie-kultury-1131459604.html

30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры

30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры - РИА Новости Крым, 16.09.2023

30 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры

Русская община Крыма на протяжении многих лет борется за сохранение русской культуры и традиций, она внесла большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T13:10

2023-09-16T13:10

2023-09-16T13:10

сергей аксенов

сергей цеков

русская община крыма

андрей козенко

крым

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Русская община Крыма на протяжении многих лет борется за сохранение русской культуры и традиций, она внесла большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии по случаю 30-летия общественной организации.Глава Крыма отметил, что консолидация общества особенна важна сейчас, когда против нашей страны выступает практически весь коллективный Запад.Русская община Крыма - одна из наиболее крупных и влиятельных общественных организаций русского населения полуострова. В период пребывания региона в составе Украины члены организации выступали против русофобских настроений, политики принудительной украинизации, они были за всестороннее сотрудничество Украины с Россией и сохранение канонического единства Русской и Украинской Православных церквей.Сегодня организация ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти, а также оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции на Украине и новым российским регионам. Председатель общины - сенатор РФ Сергей Цеков.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, сергей цеков, русская община крыма , андрей козенко, крым, общество, новости крыма