https://crimea.ria.ru/20230915/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131383361.html

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T00:01

2023-09-15T00:01

2023-09-15T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +15...+17, днем +25...+27 градусов.В Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и в Азовском море прогрета до +23, у берегов Севастополя и Черноморского до +22. В Керченском проливе температура морской воды +21 градус.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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