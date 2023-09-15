https://crimea.ria.ru/20230915/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131383361.html
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T00:01
2023-09-15T00:01
2023-09-15T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb6d5be8f12afd881fdeb1c34865f1df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +15...+17, днем +25...+27 градусов.В Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и в Азовском море прогрета до +23, у берегов Севастополя и Черноморского до +22. В Керченском проливе температура морской воды +21 градус.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_61374f26742d045481eef3a0adccda11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +25…+30, в горах +17…+22 градуса", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.
В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +15...+17, днем +25...+27 градусов.
В Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +16...+18, днем +24...+26 градусов.
Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и в Азовском море прогрета до +23, у берегов Севастополя и Черноморского до +22. В Керченском проливе температура морской воды +21 градус.
В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.