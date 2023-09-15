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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T00:01
2023-09-15T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +15...+17, днем +25...+27 градусов.В Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и в Азовском море прогрета до +23, у берегов Севастополя и Черноморского до +22. В Керченском проливе температура морской воды +21 градус.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу кратковременные дожди с грозами

00:01 15.09.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +25…+30, в горах +17…+22 градуса", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.
В Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +15...+17, днем +25...+27 градусов.
В Судаке и Феодосии осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +16...+18, днем +24...+26 градусов.
Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и в Азовском море прогрета до +23, у берегов Севастополя и Черноморского до +22. В Керченском проливе температура морской воды +21 градус.
В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
23:16В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент
23:14Главные новости и заявления дня: 14 сентября
22:58Главные новости Крыма: 14 сентября
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21:02Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область
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