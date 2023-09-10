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10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму

10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму - РИА Новости Крым, 10.09.2023

10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму

В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Победу одержали севастопольцы. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T17:29

2023-09-10T17:29

2023-09-10T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Победу одержали севастопольцы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд из Севастополя, Крыма, Ростовской области и Красноярска. Спортсмены проходили дистанции в формате марафона: стартовали рано утром и 10 часов подряд штурмовали гору Мшатка-Кая по двадцати различным маршрутам. Победа досталась нелегко: команды должны были не только "блеснуть" техникой и подготовкой, но и проявить стратегические навыки.Среди женщин лучшими стали севастопольские команды: первое место завоевали Елена Левина и Мария Звягина, второе — Лидия Монастырская и Людмила Мельник, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший в Крыму скалодром открылся в БахчисараеВиа феррата: "железный путь" в НадкрымьеЛучше гор могут быть только Крымские горы: ТОП-5 популярных вершин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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