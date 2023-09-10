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10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму
10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму - РИА Новости Крым, 10.09.2023
10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму
В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Победу одержали севастопольцы. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T17:29
2023-09-10T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Победу одержали севастопольцы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд из Севастополя, Крыма, Ростовской области и Красноярска. Спортсмены проходили дистанции в формате марафона: стартовали рано утром и 10 часов подряд штурмовали гору Мшатка-Кая по двадцати различным маршрутам. Победа досталась нелегко: команды должны были не только "блеснуть" техникой и подготовкой, но и проявить стратегические навыки.Среди женщин лучшими стали севастопольские команды: первое место завоевали Елена Левина и Мария Звягина, второе — Лидия Монастырская и Людмила Мельник, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший в Крыму скалодром открылся в БахчисараеВиа феррата: "железный путь" в НадкрымьеЛучше гор могут быть только Крымские горы: ТОП-5 популярных вершин
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севастополь, спорт, общество, альпинизм, новости крыма, крым, ростовская область, красноярск
10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму

В Севастополе завершился Кубок России по альпинизму – выиграли севастопольцы

17:29 10.09.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе
В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Победу одержали севастопольцы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд из Севастополя, Крыма, Ростовской области и Красноярска. Спортсмены проходили дистанции в формате марафона: стартовали рано утром и 10 часов подряд штурмовали гору Мшатка-Кая по двадцати различным маршрутам. Победа досталась нелегко: команды должны были не только "блеснуть" техникой и подготовкой, но и проявить стратегические навыки.
"Фаворитами марафона была команда из Красноярска, но все решили последние 30 секунд соревнований. В итоге победителями среди мужских связок стали севастопольцы Константин Комаров и Иван Добрыдин. Второе место у ребят из Ростовской области — Павла Пушкаря и Кирилла Эйземана. Бронза у крымчан Михаила Вакарюка и Александра Кириллова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Среди женщин лучшими стали севастопольские команды: первое место завоевали Елена Левина и Мария Звягина, второе — Лидия Монастырская и Людмила Мельник, добавил губернатор.
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СевастопольСпортОбществоАльпинизмНовости КрымаКрымРостовская областьКрасноярск
 
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