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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T00:01
2023-09-08T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +18 до +21 градуса, днем будет +24...+26.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230818/barkhatnyy-sezon-kakie-kurorty-vybirayut-rossiyskie-turisty-1130793432.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 08.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +18 до +21 градуса, днем будет +24...+26.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:33Главные события и заявления дня: 7 сентября
22:17Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
22:07Главные новости Крыма: 7 сентября
21:45В Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево
21:28ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области
21:04Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
20:50РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"
20:37Выборы в Крыму: где и как можно проголосовать
20:11В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян
19:52Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте
19:34Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс
19:07В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые
18:43Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ
18:18Пенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет суд
18:05Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области
17:56Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма
17:39В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей
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