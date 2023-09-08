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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T00:01
2023-09-08T00:01
2023-09-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +18 до +21 градуса, днем будет +24...+26.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230818/barkhatnyy-sezon-kakie-kurorty-vybirayut-rossiyskie-turisty-1130793432.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +18 до +21 градуса, днем будет +24...+26.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.