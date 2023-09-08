https://crimea.ria.ru/20230908/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131221137.html

Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T00:01

2023-09-08T00:01

2023-09-08T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +18 до +21 градуса, днем будет +24...+26.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230818/barkhatnyy-sezon-kakie-kurorty-vybirayut-rossiyskie-turisty-1130793432.html

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ялта

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евпатория

судак

феодосия

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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