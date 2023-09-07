ЖК "Интерстрой" в Ялте введен в строй на год раньше при участии РНКБ
15:44 07.09.2023 (обновлено: 16:20 07.09.2023)
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБЯлта Парк
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. РНКБ БАНК (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил проектное финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму 1,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Ялта Парк". Отметим, что ГК "ИнтерСтрой" сдала данный комплекс в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Для ГК "Интерстрой" это уже шестой объект застройщика на территории Республики Крым и Севастополя, который был введен в эксплуатацию за последние 12 месяцев.
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБЯлта Парк
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Ялта Парк
Реализация проекта производилась согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Новый жилой комплекс включает в себя три 12-этажных жилых дома на 330 видовых квартир, паркинг, детские и спортивные площадки, ландшафтное озеленение и прочие объекты благоустройства.
"Группа компаний "Интерстрой" – наш давний и надежный партнер. Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству сотни семей смогли улучшить свои жилищные условия и совершить выгодные инвестиции в недвижимость на Южном берегу Крыма. При этом, если клиенты берут ипотечный кредит на покупку жилья в жилых комплексах, которые строятся с проектным финансированием РНКБ, то ставка снижается на1%", – говорит старший вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБЯлта Парк
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Ялта Парк
Справка: ООО "Специализированный Застройщик "АВЕРС-РУ" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 19 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 60 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
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