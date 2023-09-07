https://crimea.ria.ru/20230907/zhk-interstroy-v-yalte-vveden-v-stroy-na-god-ranshe-pri-uchastii-rnkb-1131234124.html

ЖК "Интерстрой" в Ялте введен в строй на год раньше при участии РНКБ

ЖК "Интерстрой" в Ялте введен в строй на год раньше при участии РНКБ - РИА Новости Крым, 07.09.2023

ЖК "Интерстрой" в Ялте введен в строй на год раньше при участии РНКБ

РНКБ БАНК (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил проектное финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму 1,3 миллиарда рублей для строительства жилого РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T15:44

2023-09-07T15:44

2023-09-07T16:20

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. РНКБ БАНК (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил проектное финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму 1,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Ялта Парк". Отметим, что ГК "ИнтерСтрой" сдала данный комплекс в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Для ГК "Интерстрой" это уже шестой объект застройщика на территории Республики Крым и Севастополя, который был введен в эксплуатацию за последние 12 месяцев.Реализация проекта производилась согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Новый жилой комплекс включает в себя три 12-этажных жилых дома на 330 видовых квартир, паркинг, детские и спортивные площадки, ландшафтное озеленение и прочие объекты благоустройства.Справка: ООО "Специализированный Застройщик "АВЕРС-РУ" входит в ГК "ИнтерСтрой". Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 19 лет, за это время было построено и введено в эксплуатацию более 60 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pUkpjyzTtM

ялта

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, экономика, кредит, ялта, крым, жилье, строительство