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Страна Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Страна Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию
Страна Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Страна Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию
Идея переименования Индии вписывается в глобальную тенденцию по уходу ряда стран Азии и Африки от колониального прошлого и является еще одним свидетельством... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T12:25
2023-09-06T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея переименования Индии вписывается в глобальную тенденцию по уходу ряда стран Азии и Африки от колониального прошлого и является еще одним свидетельством того, что мир больше не согласен жить по законам западной однополярной системы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, комментируя соответствующие планы индийского правительства.Ранее издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине сообщило о планах правительства Индии по принятию резолюции об изменении официального названия страны на Бхарат. Вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.Подчеркивается, что Индия - название на английском языке, Бхарат - на хинди.Деколонизация сознания"Мы должны понимать, что сейчас идет как минимум третья волна отхода от колониального прошлого. Колониализм - это не просто присутствие иностранцев, белых людей, а перестройка экономики, языка, образования. Даже когда из стран ушли колонизаторы, все равно очень многие производные сохранялись. И оказывалось, что Запад устанавливает норматив для всего: промышленности, торговли, науки. Сейчас происходит деколонизация сознания", - поясняет Маслов.По его мнению, аналогичные идеи стали причиной протестов в Африке, где пытаются разорвать постколониальную связь с Францией. Индия идет путем переименований, желая нивелировать следы английского и мусульманского присутствия.Крушение однополярного мираПо мнению Маслова, сам по себе факт переименования не сильно повлияет на международную обстановку, однако позволит изменить позиционирование Индии. При этом властям страны важно сделать это позиционирование громким и донести его до международного сознания."Индия сейчас принимает саммит G20. Это удобная площадка, где страна могла бы провозгласить, зачем она это делает. Странам надо будет привыкать к этому. В этом смысле нужен какой-то промоушн, продвижение названия", - поясняет собеседник агентства выбор времени для такого решения.Еще одна причина, по которой решение пришло сейчас, - фактическое крушение однополярной западной системы. Осознание этого крушения - общемировая современная тенденция.В октябре президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что по факту Запад настаивает, чтобы их ценности были безоговорочно приняты всеми цивилизациями. При этом сейчас они не воспринимают никакие другие культуры, кроме своей.При это он заметил, что рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем. И чем раньше, тем лучше.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - экспертШаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизмЕвразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
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индия, новости, мнения, в мире, политика, алексей маслов, общество, бхарат
Страна Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию

Эксперт Маслов объяснил планы по переименованию Индии в Бхарат

12:25 06.09.2023
 
© AFP 2023 / ARUN SANKARНью-Дели. Рабочие проезжают на тележках мимо стенда саммита G20 в Индии накануне его начала.
Нью-Дели. Рабочие проезжают на тележках мимо стенда саммита G20 в Индии накануне его начала. - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея переименования Индии вписывается в глобальную тенденцию по уходу ряда стран Азии и Африки от колониального прошлого и является еще одним свидетельством того, что мир больше не согласен жить по законам западной однополярной системы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, комментируя соответствующие планы индийского правительства.
Ранее издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине сообщило о планах правительства Индии по принятию резолюции об изменении официального названия страны на Бхарат. Вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.Подчеркивается, что Индия - название на английском языке, Бхарат - на хинди.

Деколонизация сознания

"Мы должны понимать, что сейчас идет как минимум третья волна отхода от колониального прошлого. Колониализм - это не просто присутствие иностранцев, белых людей, а перестройка экономики, языка, образования. Даже когда из стран ушли колонизаторы, все равно очень многие производные сохранялись. И оказывалось, что Запад устанавливает норматив для всего: промышленности, торговли, науки. Сейчас происходит деколонизация сознания", - поясняет Маслов.
По его мнению, аналогичные идеи стали причиной протестов в Африке, где пытаются разорвать постколониальную связь с Францией. Индия идет путем переименований, желая нивелировать следы английского и мусульманского присутствия.
"Здесь есть некоторые тонкости. Привычное нам India - это английское название. Но пришло оно из времен мусульманского владычества. Поэтому идея о переименовании связана с попыткой забыть не только колониальное прошлое, но и мусульманское присутствие. В Индии такие переименования стали уже привычными: Бомбей - Мумбаи, Калькутта - Колката и так далее. Названия пытаются сделать близкими к языку хинди, самому распространенному в стране. Поэтому речь, прежде всего, о развороте Индии в сторону самой себя", - убежден эксперт.

Крушение однополярного мира

По мнению Маслова, сам по себе факт переименования не сильно повлияет на международную обстановку, однако позволит изменить позиционирование Индии. При этом властям страны важно сделать это позиционирование громким и донести его до международного сознания.
"Индия сейчас принимает саммит G20. Это удобная площадка, где страна могла бы провозгласить, зачем она это делает. Странам надо будет привыкать к этому. В этом смысле нужен какой-то промоушн, продвижение названия", - поясняет собеседник агентства выбор времени для такого решения.
Еще одна причина, по которой решение пришло сейчас, - фактическое крушение однополярной западной системы. Осознание этого крушения - общемировая современная тенденция.

"С учетом международной картины мы можем говорить, что страны приходят к осознанию многополярности мира. Усиливаются национальные тенденции, государства начинают ценить свою культуру выше, чем навязанные западные модели", - заключил эксперт.

В октябре президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что по факту Запад настаивает, чтобы их ценности были безоговорочно приняты всеми цивилизациями. При этом сейчас они не воспринимают никакие другие культуры, кроме своей.
При это он заметил, что рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем. И чем раньше, тем лучше.
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