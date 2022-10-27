https://crimea.ria.ru/20221027/putin-perechislil-osnovnye-aktsenty-stroitelstva-mnogopolyarnogo-mira-1125127151.html

Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира

Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира

Несмотря на то, что в современные события отодвинули многие проблемы на второй план, о них все равно придется вспомнить, в частности новым центрам... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T17:52

2022-10-27T17:52

2022-10-27T17:52

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125127030_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_a3e179e3c42f2c2751ed5afb5f9d26e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в современные события отодвинули многие проблемы на второй план, о них все равно придется вспомнить, в частности новым центрам многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Далее президент обозначил самые важные акценты для такого разговора, которые станут темой для будущего обсуждения центрами многополярного мироустройства.Он также подчеркнул, что сейчас Запад пытается стереть это разнообразие навязывая миру свои правила и ценности."Вместе с тем упрощение, стирание всякого рода различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего исчезновение творческого потенциала самого Запада. Стремление сдержать и блокировать свободное развитие других цивилизаций", — обозначил президент.По факту Запад настаивает, чтобы их ценности были безоговорочно приняты всеми цивилизациями, подчеркнул Путин. При этом сейчас они не воспринимают никакие другие культуры кроме своей."К гуманитарной сфере надо относиться деликатно, уважая своего соперника, кое-что и заимствуя у него. Чтобы сохранить на будущее основу для здравых и плодотворных отношений", — сказал он.

https://crimea.ria.ru/20221027/putin-nazval-dva-puti-dlya-chelovechestva-1125126768.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик)