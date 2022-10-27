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Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира
Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира
Несмотря на то, что в современные события отодвинули многие проблемы на второй план, о них все равно придется вспомнить, в частности новым центрам... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:52
2022-10-27T17:52
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в современные события отодвинули многие проблемы на второй план, о них все равно придется вспомнить, в частности новым центрам многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Далее президент обозначил самые важные акценты для такого разговора, которые станут темой для будущего обсуждения центрами многополярного мироустройства.Он также подчеркнул, что сейчас Запад пытается стереть это разнообразие навязывая миру свои правила и ценности."Вместе с тем упрощение, стирание всякого рода различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего исчезновение творческого потенциала самого Запада. Стремление сдержать и блокировать свободное развитие других цивилизаций", — обозначил президент.По факту Запад настаивает, чтобы их ценности были безоговорочно приняты всеми цивилизациями, подчеркнул Путин. При этом сейчас они не воспринимают никакие другие культуры кроме своей."К гуманитарной сфере надо относиться деликатно, уважая своего соперника, кое-что и заимствуя у него. Чтобы сохранить на будущее основу для здравых и плодотворных отношений", — сказал он.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-nazval-dva-puti-dlya-chelovechestva-1125126768.html
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владимир путин (политик)
Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира

Путин назвал основные акценты строительства многополярного мира

17:52 27.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в современные события отодвинули многие проблемы на второй план, о них все равно придется вспомнить, в частности новым центрам многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Убежден, рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется", — сказал Путин.

Далее президент обозначил самые важные акценты для такого разговора, которые станут темой для будущего обсуждения центрами многополярного мироустройства.
"Современные события отодвинули на второй план экологические проблемы. Вопросы климатических изменений перестали быть в первых строчках повестки дня. Но эти вызовы никуда не исчезли и никуда не делись, они только нарастают. Одно из опаснейших последствий этого — нарушение биоразнообразия в природе. Но разве менее важно другое разнообразие — культурное, социальное, политическое, цивилизационное", — перечислил Путин.
Он также подчеркнул, что сейчас Запад пытается стереть это разнообразие навязывая миру свои правила и ценности.
"Вместе с тем упрощение, стирание всякого рода различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего исчезновение творческого потенциала самого Запада. Стремление сдержать и блокировать свободное развитие других цивилизаций", — обозначил президент.
По факту Запад настаивает, чтобы их ценности были безоговорочно приняты всеми цивилизациями, подчеркнул Путин. При этом сейчас они не воспринимают никакие другие культуры кроме своей.
"К гуманитарной сфере надо относиться деликатно, уважая своего соперника, кое-что и заимствуя у него. Чтобы сохранить на будущее основу для здравых и плодотворных отношений", — сказал он.
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:43
Путин назвал два пути для человечества
 
Владимир Путин (политик)
 
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