Рейтинг@Mail.ru
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/evraziyskaya-tochka-sborki-rf-zanimaet-v-mire-novuyu-rol---eksperty-1125057104.html
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T03:31
2022-10-25T03:31
политика
мнения
российская федерация (россия, рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/61/1100386195_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_73db15030d01daebd7c0f6505bbab87b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом процессе "евразийской точкой сборки" становится Россия. Такое мнение выразили политологи в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".По мнению главного научного сотрудника Центра "Россия, Китай, мир" Института Китая и современной Азии РАН Владимира Петровского, формирование новой многополярной системы остановить невозможно. Мощнейшим катализатором этого процесса стала ситуация на Украине, которая показала все изъяны системы, где мировые правила диктует Вашингтон.Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ &gt;&gt;"Все изъяны и пороки однополярной системы вылезли наружу и привели к энергетическому и продовольственному кризисам. Следующим может стать Китай, который провоцируют на действия в отношении Тайваня, также как провоцировали Россию. Поэтому все не западные страны размышляют о многополярности, основанной на справедливости. Это будет долгий конфликтный процесс, но в итоге он состоится", - уверен Петровский.В стремлении сохранить мировое господство и уничтожить Россию, которая открыто противопоставляет навязываемому западному "миропорядку" принципы справедливого мироустройства, основанные на национальных интересах независимых государств, США, в частности, пытаются искусственно регулировать стоимость энергоресурсов, что противоречит интересам ряда ближневосточных стран. Это только приближает разрушение западной гегемонии, уверен Петровский.Эту точку зрения разделяет его коллега, член Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. По его мнению, результатом политики США станет кризис развития в ближневосточном регионе. Это относится даже к тем странам, которые имеют востребованные ресурсы, но под "демократическим" давлением не могут нормально действовать в рамках валютно-финансовой и торгово-экономической системы, подконтрольной Западу."Назрела геополитическая революция. Никакая революция не происходит без мук. Но главный момент - это следует из наших контактов с незападными партнерами - что все устали от диктата. Просто востребовано ощущение равноправия с международными партнерами. Вот почему система западного доминирования износилась и у нее нет перспективы. Эти страны дальше просто не могут жить в смирительной рубашке, которую надел на них Запад. Речь идет о человеческом и национальном достоинстве", - убежден Крамаренко.
https://crimea.ria.ru/20221022/nazvana-samaya-bolshaya-strategicheskaya-oshibka-ssha-v-otnoshenii-rf-i-kitaya-1125032326.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/61/1100386195_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_ebb9e548f9d084fd6399810d76d568f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мнения, российская федерация (россия, рф), в мире
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты

Политологи объяснили перспективы РФ в многополярном мире

03:31 25.10.2022
 
© РИА НовостиФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом процессе "евразийской точкой сборки" становится Россия. Такое мнение выразили политологи в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".
По мнению главного научного сотрудника Центра "Россия, Китай, мир" Института Китая и современной Азии РАН Владимира Петровского, формирование новой многополярной системы остановить невозможно. Мощнейшим катализатором этого процесса стала ситуация на Украине, которая показала все изъяны системы, где мировые правила диктует Вашингтон.
Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ >>
"Все изъяны и пороки однополярной системы вылезли наружу и привели к энергетическому и продовольственному кризисам. Следующим может стать Китай, который провоцируют на действия в отношении Тайваня, также как провоцировали Россию. Поэтому все не западные страны размышляют о многополярности, основанной на справедливости. Это будет долгий конфликтный процесс, но в итоге он состоится", - уверен Петровский.
В стремлении сохранить мировое господство и уничтожить Россию, которая открыто противопоставляет навязываемому западному "миропорядку" принципы справедливого мироустройства, основанные на национальных интересах независимых государств, США, в частности, пытаются искусственно регулировать стоимость энергоресурсов, что противоречит интересам ряда ближневосточных стран. Это только приближает разрушение западной гегемонии, уверен Петровский.
"Например, Саудовская Аравия изъявила желание присоединиться к формату БРИКС. Возьмем Шанхайскую организацию сотрудничества, куда вступает Иран, и даже Турция изъявила желание присоединиться. То есть, чтобы вступить в ШОС и БРИКС, уже выстраивается очередь из стран, представляющих различные мировые цивилизации. И в этом смысле, как раз Россия, активно участвующая в этих форматах, может стать евразийской точкой сборки для формирования новых форматов международного сотрудничества".
Эту точку зрения разделяет его коллега, член Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. По его мнению, результатом политики США станет кризис развития в ближневосточном регионе. Это относится даже к тем странам, которые имеют востребованные ресурсы, но под "демократическим" давлением не могут нормально действовать в рамках валютно-финансовой и торгово-экономической системы, подконтрольной Западу.
"Назрела геополитическая революция. Никакая революция не происходит без мук. Но главный момент - это следует из наших контактов с незападными партнерами - что все устали от диктата. Просто востребовано ощущение равноправия с международными партнерами. Вот почему система западного доминирования износилась и у нее нет перспективы. Эти страны дальше просто не могут жить в смирительной рубашке, которую надел на них Запад. Речь идет о человеческом и национальном достоинстве", - убежден Крамаренко.
Флаги России и КНР
22 октября, 08:01
Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая
 
ПолитикаМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:31Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:30Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
22:05Главные события и заявления дня: 24 октября
21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
21:29И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
21:04В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
20:53В ООН отреагировали на угрозу применения "грязной бомбы" на Украине
20:37Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"
20:21Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
20:05Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет
19:48На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре
19:21Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
19:03Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
18:43ВС Крыма отклонил апелляцию обвиняемых в международном терроризме
18:18Жителя Алушты отправили на 2,5 года в тюрьму за дискредитацию ВС РФ
18:02Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
17:49Суды Крыма эвакуированы
17:41Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
Лента новостейМолния