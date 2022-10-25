https://crimea.ria.ru/20221025/evraziyskaya-tochka-sborki-rf-zanimaet-v-mire-novuyu-rol---eksperty-1125057104.html
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T03:31
2022-10-25T03:31
2022-10-25T03:31
политика
мнения
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом процессе "евразийской точкой сборки" становится Россия. Такое мнение выразили политологи в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".По мнению главного научного сотрудника Центра "Россия, Китай, мир" Института Китая и современной Азии РАН Владимира Петровского, формирование новой многополярной системы остановить невозможно. Мощнейшим катализатором этого процесса стала ситуация на Украине, которая показала все изъяны системы, где мировые правила диктует Вашингтон.Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ >>"Все изъяны и пороки однополярной системы вылезли наружу и привели к энергетическому и продовольственному кризисам. Следующим может стать Китай, который провоцируют на действия в отношении Тайваня, также как провоцировали Россию. Поэтому все не западные страны размышляют о многополярности, основанной на справедливости. Это будет долгий конфликтный процесс, но в итоге он состоится", - уверен Петровский.В стремлении сохранить мировое господство и уничтожить Россию, которая открыто противопоставляет навязываемому западному "миропорядку" принципы справедливого мироустройства, основанные на национальных интересах независимых государств, США, в частности, пытаются искусственно регулировать стоимость энергоресурсов, что противоречит интересам ряда ближневосточных стран. Это только приближает разрушение западной гегемонии, уверен Петровский.Эту точку зрения разделяет его коллега, член Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. По его мнению, результатом политики США станет кризис развития в ближневосточном регионе. Это относится даже к тем странам, которые имеют востребованные ресурсы, но под "демократическим" давлением не могут нормально действовать в рамках валютно-финансовой и торгово-экономической системы, подконтрольной Западу."Назрела геополитическая революция. Никакая революция не происходит без мук. Но главный момент - это следует из наших контактов с незападными партнерами - что все устали от диктата. Просто востребовано ощущение равноправия с международными партнерами. Вот почему система западного доминирования износилась и у нее нет перспективы. Эти страны дальше просто не могут жить в смирительной рубашке, которую надел на них Запад. Речь идет о человеческом и национальном достоинстве", - убежден Крамаренко.
https://crimea.ria.ru/20221022/nazvana-samaya-bolshaya-strategicheskaya-oshibka-ssha-v-otnoshenii-rf-i-kitaya-1125032326.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мнения, российская федерация (россия, рф), в мире
Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
Политологи объяснили перспективы РФ в многополярном мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом процессе "евразийской точкой сборки" становится Россия. Такое мнение выразили политологи в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".
По мнению главного научного сотрудника Центра "Россия, Китай, мир" Института Китая и современной Азии РАН Владимира Петровского, формирование новой многополярной системы остановить невозможно. Мощнейшим катализатором этого процесса стала ситуация на Украине, которая показала все изъяны системы, где мировые правила диктует Вашингтон.
"Все изъяны и пороки однополярной системы вылезли наружу и привели к энергетическому и продовольственному кризисам. Следующим может стать Китай, который провоцируют на действия в отношении Тайваня, также как провоцировали Россию. Поэтому все не западные страны размышляют о многополярности, основанной на справедливости. Это будет долгий конфликтный процесс, но в итоге он состоится", - уверен Петровский.
В стремлении сохранить мировое господство и уничтожить Россию, которая открыто противопоставляет навязываемому западному "миропорядку" принципы справедливого мироустройства, основанные на национальных интересах независимых государств, США, в частности, пытаются искусственно регулировать стоимость энергоресурсов, что противоречит интересам ряда ближневосточных стран. Это только приближает разрушение западной гегемонии, уверен Петровский.
"Например, Саудовская Аравия изъявила желание присоединиться к формату БРИКС. Возьмем Шанхайскую организацию сотрудничества, куда вступает Иран, и даже Турция изъявила желание присоединиться. То есть, чтобы вступить в ШОС и БРИКС, уже выстраивается очередь из стран, представляющих различные мировые цивилизации. И в этом смысле, как раз Россия, активно участвующая в этих форматах, может стать евразийской точкой сборки для формирования новых форматов международного сотрудничества".
Эту точку зрения разделяет его коллега, член Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. По его мнению, результатом политики США станет кризис развития в ближневосточном регионе. Это относится даже к тем странам, которые имеют востребованные ресурсы, но под "демократическим" давлением не могут нормально действовать в рамках валютно-финансовой и торгово-экономической системы, подконтрольной Западу.
"Назрела геополитическая революция. Никакая революция не происходит без мук. Но главный момент - это следует из наших контактов с незападными партнерами - что все устали от диктата. Просто востребовано ощущение равноправия с международными партнерами. Вот почему система западного доминирования износилась и у нее нет перспективы. Эти страны дальше просто не могут жить в смирительной рубашке, которую надел на них Запад. Речь идет о человеческом и национальном достоинстве", - убежден Крамаренко.