https://crimea.ria.ru/20221025/evraziyskaya-tochka-sborki-rf-zanimaet-v-mire-novuyu-rol---eksperty-1125057104.html

Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты

Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты

Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T03:31

2022-10-25T03:31

2022-10-25T03:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Незападные страны стремятся к многополярности в стремлении выйти из-под давления Вашингтона, в том числе это касается ближневосточных государств. В этом процессе "евразийской точкой сборки" становится Россия. Такое мнение выразили политологи в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".По мнению главного научного сотрудника Центра "Россия, Китай, мир" Института Китая и современной Азии РАН Владимира Петровского, формирование новой многополярной системы остановить невозможно. Мощнейшим катализатором этого процесса стала ситуация на Украине, которая показала все изъяны системы, где мировые правила диктует Вашингтон.Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ >>"Все изъяны и пороки однополярной системы вылезли наружу и привели к энергетическому и продовольственному кризисам. Следующим может стать Китай, который провоцируют на действия в отношении Тайваня, также как провоцировали Россию. Поэтому все не западные страны размышляют о многополярности, основанной на справедливости. Это будет долгий конфликтный процесс, но в итоге он состоится", - уверен Петровский.В стремлении сохранить мировое господство и уничтожить Россию, которая открыто противопоставляет навязываемому западному "миропорядку" принципы справедливого мироустройства, основанные на национальных интересах независимых государств, США, в частности, пытаются искусственно регулировать стоимость энергоресурсов, что противоречит интересам ряда ближневосточных стран. Это только приближает разрушение западной гегемонии, уверен Петровский.Эту точку зрения разделяет его коллега, член Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. По его мнению, результатом политики США станет кризис развития в ближневосточном регионе. Это относится даже к тем странам, которые имеют востребованные ресурсы, но под "демократическим" давлением не могут нормально действовать в рамках валютно-финансовой и торгово-экономической системы, подконтрольной Западу."Назрела геополитическая революция. Никакая революция не происходит без мук. Но главный момент - это следует из наших контактов с незападными партнерами - что все устали от диктата. Просто востребовано ощущение равноправия с международными партнерами. Вот почему система западного доминирования износилась и у нее нет перспективы. Эти страны дальше просто не могут жить в смирительной рубашке, которую надел на них Запад. Речь идет о человеческом и национальном достоинстве", - убежден Крамаренко.

https://crimea.ria.ru/20221022/nazvana-samaya-bolshaya-strategicheskaya-oshibka-ssha-v-otnoshenii-rf-i-kitaya-1125032326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, российская федерация (россия, рф), в мире