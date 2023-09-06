https://crimea.ria.ru/20230906/shturmoviki-vsu-predprinyali-10-samoubiystvennykh-atak-v-dnr-1131203341.html

Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР

Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР

Армия России за сутки отразила 10 атак украинских штурмовых групп на Донецком направлении и разбила танковую бригаду ВСУ в ДНР, потери врага составили около 285 РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T14:02

2023-09-06T14:02

2023-09-06T14:07

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Армия России за сутки отразила 10 атак украинских штурмовых групп на Донецком направлении и разбила танковую бригаду ВСУ в ДНР, потери врага составили около 285 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Еще одна атака, предпринятая штурмовым отрядом 38-й механизированной бригады ВСУ, отражена в районе Новодонецкого. Здесь, а также в районе Урожайного поражены пехота и техника врага, общие потери украинских войск превысили 180 военнослужащих.Четыре безуспешные атаки ВСУ предприняли и на Запорожском направлении, в районе Работино и Вербового Запорожской области. За сутки здесь уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Еще две попытки атаковать враг предпринял силами штурмовых групп 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении, в районе села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества, потеряв до 50 человек. На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожив до 40 украинских боевиков. Также около 65-ти человек ВСУ утратили на Херсонском направлении в результате ударов российской авиации и артиллерии.Совокупные потери противника за сутки на всех направлениях составили около 285 военнослужащих.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ улучшили тактическое положение на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУДесятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на ХерсонщинеЧто происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230906/khod-boev-po-flangam-artemovska-pushilin-raskryl-podrobnosti-1131198458.html

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , запорожская область, херсонская область