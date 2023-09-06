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Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР
Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР
Армия России за сутки отразила 10 атак украинских штурмовых групп на Донецком направлении и разбила танковую бригаду ВСУ в ДНР, потери врага составили около 285 РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T14:02
2023-09-06T14:02
2023-09-06T14:07
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Армия России за сутки отразила 10 атак украинских штурмовых групп на Донецком направлении и разбила танковую бригаду ВСУ в ДНР, потери врага составили около 285 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Еще одна атака, предпринятая штурмовым отрядом 38-й механизированной бригады ВСУ, отражена в районе Новодонецкого. Здесь, а также в районе Урожайного поражены пехота и техника врага, общие потери украинских войск превысили 180 военнослужащих.Четыре безуспешные атаки ВСУ предприняли и на Запорожском направлении, в районе Работино и Вербового Запорожской области. За сутки здесь уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Еще две попытки атаковать враг предпринял силами штурмовых групп 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении, в районе села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества, потеряв до 50 человек. На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожив до 40 украинских боевиков. Также около 65-ти человек ВСУ утратили на Херсонском направлении в результате ударов российской авиации и артиллерии.Совокупные потери противника за сутки на всех направлениях составили около 285 военнослужащих.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ улучшили тактическое положение на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУДесятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на ХерсонщинеЧто происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , запорожская область, херсонская область
Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР
Минобороны: украинские войска потеряли 300 боевиков в 10 провальных атаках в ДНР
14:02 06.09.2023 (обновлено: 14:07 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Армия России за сутки отразила 10 атак украинских штурмовых групп на Донецком направлении и разбила танковую бригаду ВСУ в ДНР, потери врага составили около 285 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.
Еще одна атака, предпринятая штурмовым отрядом 38-й механизированной бригады ВСУ, отражена в районе Новодонецкого. Здесь, а также в районе Урожайного поражены пехота и техника врага, общие потери украинских войск превысили 180 военнослужащих.
Четыре безуспешные атаки ВСУ
предприняли и на Запорожском направлении
, в районе Работино и Вербового Запорожской области. За сутки здесь уничтожено до 40 украинских военнослужащих.
Еще две попытки атаковать враг предпринял силами штурмовых групп 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении, в районе села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества, потеряв до 50 человек.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожив до 40 украинских боевиков. Также около 65-ти человек ВСУ утратили на Херсонском направлении в результате ударов российской авиации и артиллерии.
Совокупные потери противника за сутки на всех направлениях составили около 285 военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ улучшили тактическое положение
на Купянском направлении.
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