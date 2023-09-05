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Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника
Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за ветра до 15 м/с, высота волн достигает метра. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-05T09:34
2023-09-05T09:34
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
морской транспорт
общество
новости крыма
росморречфлот
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"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 5 сентября без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +24…26, температура воды в море +24…25 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Паромы на Керченской переправе выполнили за сутки 10 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 320 792 пассажира и 187 480 грузовиков. Паромы осуществили 5 596 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно она приостанавливает работу с 21.00 до 05.00. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуют это учитывать. В случае остановки переправы можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский крайГрозовой фронт накроет Крым в ближайшие часыКрымский мост сейчас: оперативные данные
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, общество, новости крыма, росморречфлот, инфографика
Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника

Штормовое предупреждение во вторник действует в Керченском проливе из-за ветра

09:34 05.09.2023
 
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Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за ветра до 15 м/с, высота волн достигает метра. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 5 сентября 2023
"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 5 сентября без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +24…26, температура воды в море +24…25 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромы на Керченской переправе выполнили за сутки 10 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 320 792 пассажира и 187 480 грузовиков. Паромы осуществили 5 596 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно она приостанавливает работу с 21.00 до 05.00. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуют это учитывать. В случае остановки переправы можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы РФ.
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