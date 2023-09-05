https://crimea.ria.ru/20230905/krymskiy-most-seychas-operativnye-dannye-1131162341.html
Крымский мост сейчас: оперативные данные
Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Крымский мост сейчас: оперативные данные
Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T07:01
2023-09-05T07:01
2023-09-05T07:01
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
новости крыма
крым
общество
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119224760_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5f98098ac927e3577ab985b9bee99cd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230822/putin-poruchil-razvivat-koridory-v-azovo-chernomorskiy-region-1130880693.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119224760_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_73c6edbfcb7e361e252b2462d44a016d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, общество, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: оперативные данные
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника