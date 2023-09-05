https://crimea.ria.ru/20230905/krymskiy-most-seychas-operativnye-dannye-1131162341.html

Крымский мост сейчас: оперативные данные

Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Крымский мост сейчас: оперативные данные

Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T07:01

2023-09-05T07:01

2023-09-05T07:01

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

новости крыма

крым

общество

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.

https://crimea.ria.ru/20230822/putin-poruchil-razvivat-koridory-v-azovo-chernomorskiy-region-1130880693.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, общество, керчь, тамань