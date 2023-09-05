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Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: оперативные данные
Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Крымский мост сейчас: оперативные данные
Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T07:01
2023-09-05T07:01
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230822/putin-poruchil-razvivat-koridory-v-azovo-chernomorskiy-region-1130880693.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, общество, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: оперативные данные

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника

07:01 05.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 7.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымОбществоКерчьТамань
 
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