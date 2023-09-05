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Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Где в Крыму до вечера не будет воды
Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Где в Крыму до вечера не будет воды
Во вторник часть Симферополя, а также села в Большой Алуште и Бахчисарайском районе остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ. Список адресов приводит... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Во вторник часть Симферополя, а также села в Большой Алуште и Бахчисарайском районе остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ. Список адресов приводит "Вода Крыма".Так, в Симферополе из-за переустройства водовода до утра 6 сентября без водоснабжения жители проспекта Кирова, улиц Набережная, Менделеева, Зои Жильцовой, Дзержинского, Б. Хмельницкого, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Шполянской, Георгия Морозова, бульвара Франко, а также прилегающих улиц и переулков.В алуштинском селе Малореченское до 13:00 воды не будет на улицах Северная, Генеральская и Комсомольская.В Бахчисарайском районе до 17:00 отключения в селе Вилино по адресам: ул. Ленина, 44а, 46а, 48а, 50а, 59а, 70а, ул. Белоусова, ул. Спортивная, ул. Комарова, ул. Лазо, ул. Щорса, ул. Крупской, ул. Котовского, ул. Пархоменко, ул. Дзержинского, ул. Малиновского, ул. Донецкая, ул. Толбухина, ул. Луговая, ул. Клубная, ул. Шевченко, ул. Тепличная, ул. Южная, ул. Севастопольская, ул. Кошевого, ул. Зои Космодемьянской, ул. Пирогова, пер. Новый, пер. Тихий, пер. Почтовый, пер. Советский, пер. Больничный.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя на сутки останется без воды - адресаЗабудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунологЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
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Где в Крыму до вечера не будет воды

В Симферополе, Алуште и Бахчисарайском районе во вторник не будет воды из-за ремонтов

09:03 05.09.2023 (обновлено: 09:15 05.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Во вторник часть Симферополя, а также села в Большой Алуште и Бахчисарайском районе остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ. Список адресов приводит "Вода Крыма".
Так, в Симферополе из-за переустройства водовода до утра 6 сентября без водоснабжения жители проспекта Кирова, улиц Набережная, Менделеева, Зои Жильцовой, Дзержинского, Б. Хмельницкого, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Шполянской, Георгия Морозова, бульвара Франко, а также прилегающих улиц и переулков.
"Основной объем работ будет выполнен к 20:00 5 сентября, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 6 сентября", - уточняют в компании и добавляют, что на время выполнения работ для симферопольцев будет организован подвоз питьевой воды.
В алуштинском селе Малореченское до 13:00 воды не будет на улицах Северная, Генеральская и Комсомольская.
В Бахчисарайском районе до 17:00 отключения в селе Вилино по адресам: ул. Ленина, 44а, 46а, 48а, 50а, 59а, 70а, ул. Белоусова, ул. Спортивная, ул. Комарова, ул. Лазо, ул. Щорса, ул. Крупской, ул. Котовского, ул. Пархоменко, ул. Дзержинского, ул. Малиновского, ул. Донецкая, ул. Толбухина, ул. Луговая, ул. Клубная, ул. Шевченко, ул. Тепличная, ул. Южная, ул. Севастопольская, ул. Кошевого, ул. Зои Космодемьянской, ул. Пирогова, пер. Новый, пер. Тихий, пер. Почтовый, пер. Советский, пер. Больничный.
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