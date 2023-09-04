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В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд

В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости Крым, 04.09.2023

В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд

В Одессе на железнодорожных путях произошла внештатная ситуация, задерживаются поезда, сообщает пресс-служба "Укржелдороги". РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T10:09

2023-09-04T10:09

2023-09-04T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Одессе на железнодорожных путях произошла внештатная ситуация, задерживаются поезда, сообщает пресс-служба "Укржелдороги"."В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса – Днепр. Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания", - сообщается в Telegram-канала компании.Другие детали об инциденте не уточняются. Однако по данным украинских СМИ, в ночь на 4 сентября пассажирский поезд зацепил последним вагоном грузовой состав, из-за чего оба состава сошли с рельсов. Пострадавших нет, люди ожидают подачи нового состава.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский поезд сошел с рельсов в КазахстанеВ Швейцарии ветром сдуло поезд с рельсовДиверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму

украина

одесса

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, происшествия, поезд, железная дорога, общество, в мире, новости