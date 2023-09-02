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Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Без осадков: погода в Крыму в субботу
Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Без осадков: погода в Крыму в субботу
В субботу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T00:01
2023-09-02T00:13
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30.Вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Ялты до +27, в Керченском проливе температура морской воды +24.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230901/start-oseni-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1131106831.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу без осадков

00:01 02.09.2023 (обновлено: 00:13 02.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофедоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +25…+30, в горах +19…+24 градуса", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30.
Вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Ялты до +27, в Керченском проливе температура морской воды +24.
В западных, южных, центральных, горных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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