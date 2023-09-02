https://crimea.ria.ru/20230902/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1131055699.html

Без осадков: погода в Крыму в субботу

Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Без осадков: погода в Крыму в субботу

В субботу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T00:01

2023-09-02T00:01

2023-09-02T00:13

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30.Вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского и в Азовском море прогрелась до +26, у берегов Ялты до +27, в Керченском проливе температура морской воды +24.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230901/start-oseni-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1131106831.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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