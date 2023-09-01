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Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности

Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности

Погибший в ДТП под Феодосией водитель выехал на встречную полосу прямо под фуру. Об этом по итогам предварительной проверки обстоятельств дорожного инцидента... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T15:15

2023-09-01T15:15

2023-09-01T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Погибший в ДТП под Феодосией водитель выехал на встречную полосу прямо под фуру. Об этом по итогам предварительной проверки обстоятельств дорожного инцидента сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Ранее в МЧС Крыма сообщили, что под Феодосией при столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Отмечалось, что тело мужчины пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента, так как его зажало в искореженной машине.В полиции уточнили, что авария произошла накануне в 19:30 на подъезде к "Тавриде" со стороны Феодосии.По факту смертельного дорожного инцидента Госавтоинспекция Феодосии проводит проверку.Ранее в Кировском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ, который съехал с дороги и перевернулся. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь В Симферополе машина сбила мотоциклиста

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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