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Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности
Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности
Погибший в ДТП под Феодосией водитель выехал на встречную полосу прямо под фуру. Об этом по итогам предварительной проверки обстоятельств дорожного инцидента... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T15:15
2023-09-01T15:15
2023-09-01T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Погибший в ДТП под Феодосией водитель выехал на встречную полосу прямо под фуру. Об этом по итогам предварительной проверки обстоятельств дорожного инцидента сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Ранее в МЧС Крыма сообщили, что под Феодосией при столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Отмечалось, что тело мужчины пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента, так как его зажало в искореженной машине.В полиции уточнили, что авария произошла накануне в 19:30 на подъезде к "Тавриде" со стороны Феодосии.По факту смертельного дорожного инцидента Госавтоинспекция Феодосии проводит проверку.Ранее в Кировском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ, который съехал с дороги и перевернулся. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь В Симферополе машина сбила мотоциклиста
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Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности
В МВД Крыма раскрыли подробности смертельного ДТП с грузовиком под Феодосией
15:15 01.09.2023 (обновлено: 15:16 01.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Погибший в ДТП под Феодосией водитель выехал на встречную полосу прямо под фуру. Об этом по итогам предварительной проверки обстоятельств дорожного инцидента сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Ранее в МЧС Крыма сообщили
, что под Феодосией при столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.
Отмечалось, что тело мужчины пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента, так как его зажало в искореженной машине.
В полиции уточнили, что авария произошла накануне в 19:30 на подъезде к "Тавриде" со стороны Феодосии.
"По предварительным данным водитель 1997 года рождения, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris в направлении автодороги "Таврида" Севастополь – Симферополь – Керчь" вблизи Феодосии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем DAF под управлением водителя 1965 года рождения, который двигался во встречном направлении", – рассказали в полиции.
По факту смертельного дорожного инцидента Госавтоинспекция Феодосии проводит проверку.
Ранее в Кировском районе Крыма произошло
смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ, который съехал с дороги и перевернулся.
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