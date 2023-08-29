https://crimea.ria.ru/20230829/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-vecher-vtornika-1131031756.html

Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника

Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника

По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T21:33

2023-08-29T21:33

2023-08-29T21:33

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

керчь

тамань

транспорт

логистика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_305446a70243eaeb7e6fe0080f6bbc3a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром и в течение всего дня проезд по Крымскому мосту также был свободен.Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань, транспорт, логистика, общество