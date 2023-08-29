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Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника
По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T21:33
2023-08-29T21:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром и в течение всего дня проезд по Крымскому мосту также был свободен.Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
крымский мост
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань, транспорт, логистика, общество
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника

Проезд свободный: очередей на Крымский мост с обеих сторон нет

21:33 29.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Утром и в течение всего дня проезд по Крымскому мосту также был свободен.
Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымКерчьТаманьТранспортЛогистикаОбщество
 
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