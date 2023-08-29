https://crimea.ria.ru/20230829/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-vecher-vtornika-1131031756.html
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника
По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T21:33
2023-08-29T21:33
2023-08-29T21:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_305446a70243eaeb7e6fe0080f6bbc3a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром и в течение всего дня проезд по Крымскому мосту также был свободен.Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_0b1faacbe569c5dae4f1f105a4435d4a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань, транспорт, логистика, общество
Обстановка на Крымском мосту на вечер вторника
Проезд свободный: очередей на Крымский мост с обеих сторон нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 вторника въезд на Крымский мост свободен и со стороны Керчи, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Утром и в течение всего дня проезд по Крымскому мосту также был свободен.
Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.