https://crimea.ria.ru/20230828/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130900792.html

Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T00:01

2023-08-28T00:01

2023-08-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.Море у берегов Алушты прогрелось до +25, у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя и Черноморского до +26, в Керченском проливе +24, в Азовском море температура морской воды +25.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОС

https://crimea.ria.ru/20230826/infektsionist-nazval-glavnuyu-opasnost-goryachego-morya-1130921917.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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