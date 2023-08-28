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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T00:01
2023-08-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.Море у берегов Алушты прогрелось до +25, у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя и Черноморского до +26, в Керченском проливе +24, в Азовском море температура морской воды +25.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОС
https://crimea.ria.ru/20230826/infektsionist-nazval-glavnuyu-opasnost-goryachego-morya-1130921917.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму без осадков, воздух прогреется до +32 градусов

00:01 28.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в поселке Новофедоровка в Крыму
Пляж в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью 15…20 градусов, на побережье до +24; днем +29…+34, в горах +22…27. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, умеренный", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.
Море у берегов Алушты прогрелось до +25, у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя и Черноморского до +26, в Керченском проливе +24, в Азовском море температура морской воды +25.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:49На пожаре в центре Симферополя спасли человека
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