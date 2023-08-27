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9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Абхазии

9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Абхазии - РИА Новости Крым, 27.08.2023

9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Абхазии

Автобус с туристами попал в ДТП в Абхазии, 9 человек пострадали, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T13:35

2023-08-27T13:35

2023-08-27T13:35

происшествия

дтп

мчс абхазии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг -РИА Новости Крым. Автобус с туристами попал в ДТП в Абхазии, 9 человек пострадали, сообщили в республиканском МЧС.Авария произошла около трех часов ночи на 85 километре автотрассы Псоу - Ингур в Гудаутском районе - столкнулись автомобили Mersedes и Toyota. Все пострадавшие доставлены в больницу.Ранее сообщались, что пассажирский автобус упал в овраг в турецкой провинции Йозгат, погибли 12 человек.итайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с автобусом в Турции: 15 погибших, 22 раненыхСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погибДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек

абхазия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, мчс абхазии, абхазия, новости