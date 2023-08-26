Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230826/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-subboty-1130965210.html
Крымский мост: обстановка на вечер субботы
Крымский мост: обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Крымский мост: обстановка на вечер субботы
По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T20:03
2023-08-26T20:03
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_687a341315c9ecea26fe9346570dd51a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_515f9a60c998fa655c64341cfdf66650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер субботы

Проезд на Крымском мосту свободен с обеих сторон

20:03 26.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.", - говорится в сообщении.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
 
Ситуация на дорогах КрымаЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Крымский мост: обстановка на вечер субботы
19:43Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел
19:21Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
19:01В Севастополе громко: что происходит
18:445 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе
18:32Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели
18:18России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
17:47Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях
17:34Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
17:01Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
16:44Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
16:18Крымский мост: сколько ждать проезда
16:10Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории
15:47"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
15:22Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ
14:51В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно
14:27Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки
13:52Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
13:22Крымский мост: оперативные данные
12:52ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые
Лента новостейМолния