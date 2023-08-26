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Крымский мост: обстановка на вечер субботы
Крымский мост: обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Крымский мост: обстановка на вечер субботы
По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T20:03
2023-08-26T20:03
2023-08-26T20:03
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер субботы
Проезд на Крымском мосту свободен с обеих сторон