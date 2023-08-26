https://crimea.ria.ru/20230826/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-subboty-1130965210.html

Крымский мост: обстановка на вечер субботы

Крымский мост: обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Крымский мост: обстановка на вечер субботы

По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T20:03

2023-08-26T20:03

2023-08-26T20:03

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 субботы проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край