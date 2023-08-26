https://crimea.ria.ru/20230826/bez-sveta-i-gaza-v-kharkovskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-i-gazoprovod-1130963640.html

Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод

Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод

В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме,... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T13:52

2023-08-26T13:52

2023-08-26T14:01

харьковская область

новости

украина

отключение электроэнергии

газ

сумская область

черниговская область

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал украинского министерства энергетики.Кроме того, электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких ЛЭП в Никополе.Также без света остаются населенные пункты, расположенные на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

https://crimea.ria.ru/20230824/zastryala-v-devyanostykh-ukraina-ne-smogla-vyyti-na-uroven-vvp-1990-goda-1130922243.html

харьковская область

украина

сумская область

черниговская область

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости, украина, отключение электроэнергии, газ, сумская область, черниговская область, днепропетровская область