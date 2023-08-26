Рейтинг@Mail.ru
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230826/bez-sveta-i-gaza-v-kharkovskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-i-gazoprovod-1130963640.html
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме,... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T13:52
2023-08-26T14:01
харьковская область
новости
украина
отключение электроэнергии
газ
сумская область
черниговская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130963689_0:123:1382:900_1920x0_80_0_0_8a3d753bd7981f57df2ddf9965699dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал украинского министерства энергетики.Кроме того, электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких ЛЭП в Никополе.Также без света остаются населенные пункты, расположенные на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
https://crimea.ria.ru/20230824/zastryala-v-devyanostykh-ukraina-ne-smogla-vyyti-na-uroven-vvp-1990-goda-1130922243.html
харьковская область
украина
сумская область
черниговская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130963689_91:0:1291:900_1920x0_80_0_0_3c3eeb4ff470ac0b94a2c51d3ddc86a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьковская область, новости, украина, отключение электроэнергии, газ, сумская область, черниговская область, днепропетровская область
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод

Минэнерго Украины: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод

13:52 26.08.2023 (обновлено: 14:01 26.08.2023)
 
© РИА НовостиЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал украинского министерства энергетики.

"️Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 киловатт, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках", - говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Кроме того, электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких ЛЭП в Никополе.

"По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены две линии электропередачи", - говорится в сообщении Лысака.

Также без света остаются населенные пункты, расположенные на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Протестные акции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 21:13
Застряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
 
Харьковская областьНовостиУкраинаОтключение электроэнергииГазСумская областьЧерниговская областьДнепропетровская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ
14:51В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно
14:27Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки
13:52Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
13:22Крымский мост: оперативные данные
12:52ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые
12:31Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока
12:04Умер экс-глава администрации Ельцина
11:39Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты
11:12Киевская духовная академия на грани закрытия
10:46Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины
10:22Очередь растет: ситуация на Крымском мосту
10:10Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
09:38Как выбрать охлажденную рыбу
09:11Громкие звуки в трех районах Крыма - что известно
08:59Холера в России: Онищенко оценил риски распространения
08:22Что дарить учителю на День знаний
07:50Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
07:01Крымский мост: обстановка на утро субботы
06:30Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника
Лента новостейМолния