https://crimea.ria.ru/20230826/bez-sveta-i-gaza-v-kharkovskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-i-gazoprovod-1130963640.html
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме,... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T13:52
2023-08-26T13:52
2023-08-26T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В 34 населенных пунктах Харьковской области, на подконтрольной Киеву части, порядка десяти тысяч человек остались без света из-за повреждений в энергосистеме, также поврежден газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал украинского министерства энергетики.Кроме того, электроэнергии нет у части абонентов в Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких ЛЭП в Никополе.Также без света остаются населенные пункты, расположенные на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
https://crimea.ria.ru/20230824/zastryala-v-devyanostykh-ukraina-ne-smogla-vyyti-na-uroven-vvp-1990-goda-1130922243.html
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харьковская область, новости, украина, отключение электроэнергии, газ, сумская область, черниговская область, днепропетровская область
Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
Минэнерго Украины: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
13:52 26.08.2023 (обновлено: 14:01 26.08.2023)