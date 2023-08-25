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Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа
Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-08-25T09:46
2023-08-25T09:55
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
крым
керченский пролив
транспорт
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За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего с середины июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, через пролив перевезено 96 979 пассажиров, 22 165 автомобилей и 2 307 пассажирских автобусов.С октября 2022 года по 25 августа 2023 года в обе стороны паромы выполнили 5 430 рейсов, во время которых перевезли 295 599 пассажиров и 181 633 грузовика.Керченская паромная переправа в настоящее время перевозит грузовые автомобили, в том числе со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро пятницыВозможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницуГромкие звуки в Крыму – названа причина
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, крым, керченский пролив, транспорт
Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа

Росорречфлот: в Керченском проливе штормовых предупреждений нет

09:46 25.08.2023 (обновлено: 09:55 25.08.2023)
 
Керченская паромная переправа 25 августа
Керченская паромная переправа 25 августа
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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"По прогнозу Росгидромета, 25 августа ветер переменных направлений 2-7 м/сек, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 10-60 см, температура воздуха +28... +30 градусов, температура воды в море +25...+ 26 градусов", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего с середины июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, через пролив перевезено 96 979 пассажиров, 22 165 автомобилей и 2 307 пассажирских автобусов.
С октября 2022 года по 25 августа 2023 года в обе стороны паромы выполнили 5 430 рейсов, во время которых перевезли 295 599 пассажиров и 181 633 грузовика.
Керченская паромная переправа в настоящее время перевозит грузовые автомобили, в том числе со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
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