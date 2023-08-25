https://crimea.ria.ru/20230825/situatsiya-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-na-utro-pyatnitsy-25-avgusta-1130942183.html

Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа

Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-08-25T09:46

2023-08-25T09:46

2023-08-25T09:55

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

крым

керченский пролив

транспорт

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За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего с середины июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, через пролив перевезено 96 979 пассажиров, 22 165 автомобилей и 2 307 пассажирских автобусов.С октября 2022 года по 25 августа 2023 года в обе стороны паромы выполнили 5 430 рейсов, во время которых перевезли 295 599 пассажиров и 181 633 грузовика.Керченская паромная переправа в настоящее время перевозит грузовые автомобили, в том числе со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро пятницыВозможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницуГромкие звуки в Крыму – названа причина

крымский мост

крым

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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