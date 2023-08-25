https://crimea.ria.ru/20230825/vozmozhny-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1130874154.html

Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погода в Крыму будет обуславливаться влиянием атмосферного фронта. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди. В западных, южных,... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T00:01

2023-08-25T00:01

2023-08-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет обуславливаться влиянием атмосферного фронта. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах полуострова, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +21...+23 градуса, днем +29...+31.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем столбики термометров покажут +28...+30.Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского и в Керченском проливе прогрелось до +25, у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя и в Азовском море температура морской воды +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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