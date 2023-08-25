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Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет обуславливаться влиянием атмосферного фронта. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди. В западных, южных,... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T00:01
2023-08-25T00:01
2023-08-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет обуславливаться влиянием атмосферного фронта. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах полуострова, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +21...+23 градуса, днем +29...+31.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем столбики термометров покажут +28...+30.Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского и в Керченском проливе прогрелось до +25, у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя и в Азовском море температура морской воды +26.
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в четверг местами возможны грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет обуславливаться влиянием атмосферного фронта. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах полуострова, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32 градуса, в горах +21…+26. Ветер западный умеренный", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +21...+23 градуса, днем +29...+31.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем столбики термометров покажут +28...+30.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского и в Керченском проливе прогрелось до +25, у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя и в Азовском море температура морской воды +26.