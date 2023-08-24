https://crimea.ria.ru/20230824/rnkb-predostavit-rassrochku-dlya-pokupok-po-kreditnym-kartam-1130931472.html

РНКБ предоставит рассрочку для покупок по кредитным картам

РНКБ предоставит рассрочку для покупок по кредитным картам - РИА Новости Крым, 24.08.2023

РНКБ предоставит рассрочку для покупок по кредитным картам

Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, запускает новую услугу – рассрочку для совершения покупок по кредитным картам, действующую от трех месяцев до года,... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T17:11

2023-08-24T17:11

2023-08-24T17:09

рнкб (пао)

экономика

общество

кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, запускает новую услугу – рассрочку для совершения покупок по кредитным картам, действующую от трех месяцев до года, сообщает пресс-служба кредитной организации.Услуга позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без начисления процентов, клиент один раз платит комиссию за оформление. Рассрочку можно подключить для покупок от 1 тысячи рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце. Рассрочка не распространяется на снятие наличных, переводы и безналичные платежи.Срок рассрочки клиент выбирает самостоятельно – 3 месяца, 6 месяцев, 9 или 12 месяцев. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия. При этом льготный период по операциям, которые не оформлены в рассрочку, будет продолжать действовать при соблюдении необходимых условий. Максимальная сумма — в пределах лимита на кредитной карте. Если кредитного лимита не хватает для покупки, можно пополнить карту на недостающую сумму либо подать заявку на увеличение лимита кредитования. Рассрочка оформляется отдельно на каждую покупку, количество рассрочек не ограничено.Услуга доступна владельцам кредитных карт с мобильным приложением, установленным на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0.В 2023 году количество выданных клиентам кредитных карт РНКБ превысило 1 миллион штук. С начала 2023 года клиенты оформили около 50 тысяч кредитных карт.РЕКЛАМАРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pUkKXMhPbm

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество, кредит