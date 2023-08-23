https://crimea.ria.ru/20230823/krushenie-samoleta-v-tverskoy-oblasti---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130904119.html
Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу
Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу
В Тверской области потерпел крушение частный самолет, все десять человек на его борту погибли, в списке пассажиров числился Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T22:10
2023-08-23T22:10
2023-08-23T22:19
крушение самолета в тверской области
происшествия
тверская область
евгений пригожин
новости
росавиация
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА новости Крым. В Тверской области потерпел крушение частный самолет, все десять человек на его борту погибли, в списке пассажиров числился Евгений Пригожин.РИА Новости Крым приводит все известные к этому часу данные о происшествии.Крушение бизнес-джетаКак сообщили в МЧС России, самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле населенного пункта Куженкино вечером 23 августа. Самолет следовал из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, в списке которых, по данным Росавиации, значился Евгений Пригожин.По данным ведомства, самолет принадлежал компании "МНТ- Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.РасследованиеК расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия приступила специально созданная комиссия Росавиации. Начался сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Специалисты также будут искать бортовые средства объективного контроля для расшифровки и анализа записей "черных ящиков".На месте также работают представители правоохранительных органов и МЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье о о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Тела восьми погибших обнаружены на месте падения самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
https://crimea.ria.ru/20230823/sk-i-rosaviatsii-rassleduyut-chp-s-samoletom-v-tverskoy-oblasti-1130903673.html
тверская область
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2023
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин, новости, росавиация, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу
Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области - все о ЧП к этому часу
22:10 23.08.2023 (обновлено: 22:19 23.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА новости Крым. В Тверской области потерпел крушение частный самолет, все десять человек на его борту погибли, в списке пассажиров числился Евгений Пригожин.
РИА Новости Крым приводит все известные к этому часу данные о происшествии.
Крушение бизнес-джета
Как сообщили в МЧС России, самолет Embraer потерпел крушение
в Тверской области возле населенного пункта Куженкино вечером 23 августа.
Самолет следовал из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, в списке которых, по данным Росавиации, значился Евгений Пригожин.
По данным ведомства, самолет принадлежал компании "МНТ- Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.
Расследование
К расследованию
обстоятельств и причин авиационного происшествия приступила специально созданная комиссия Росавиации. Начался сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Специалисты также будут искать бортовые средства объективного контроля для расшифровки и анализа записей "черных ящиков".
На месте также работают представители правоохранительных органов и МЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье о о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Тела восьми погибших обнаружены на месте падения самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.