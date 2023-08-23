https://crimea.ria.ru/20230823/krushenie-samoleta-v-tverskoy-oblasti---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130904119.html

Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу

Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу

В Тверской области потерпел крушение частный самолет, все десять человек на его борту погибли, в списке пассажиров числился Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T22:10

2023-08-23T22:10

2023-08-23T22:19

крушение самолета в тверской области

происшествия

тверская область

евгений пригожин

новости

росавиация

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА новости Крым. В Тверской области потерпел крушение частный самолет, все десять человек на его борту погибли, в списке пассажиров числился Евгений Пригожин.РИА Новости Крым приводит все известные к этому часу данные о происшествии.Крушение бизнес-джетаКак сообщили в МЧС России, самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле населенного пункта Куженкино вечером 23 августа. Самолет следовал из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, в списке которых, по данным Росавиации, значился Евгений Пригожин.По данным ведомства, самолет принадлежал компании "МНТ- Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.РасследованиеК расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия приступила специально созданная комиссия Росавиации. Начался сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Специалисты также будут искать бортовые средства объективного контроля для расшифровки и анализа записей "черных ящиков".На месте также работают представители правоохранительных органов и МЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье о о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Тела восьми погибших обнаружены на месте падения самолета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

https://crimea.ria.ru/20230823/sk-i-rosaviatsii-rassleduyut-chp-s-samoletom-v-tverskoy-oblasti-1130903673.html

тверская область

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крушение самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин, новости, росавиация, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)