https://crimea.ria.ru/20230822/za-leto-krymchane-sekonomili-bolee-20-mln-rubley-na-poezdkakh-v-transporte-1130871500.html

За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте

За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте - РИА Новости Крым, 22.08.2023

За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте

Жители и гости Крыма, оплачивавшие проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир", загруженной в смартфон, сэкономили за летние месяцы уже более 20... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T13:01

2023-08-22T13:01

2023-08-22T13:01

платежная карта "мир"

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма, оплачивавшие проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир", загруженной в смартфон, сэкономили за летние месяцы уже более 20 миллионов рублей, свидетельствует статистика банка РНКБ (Группа ВТБ).С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма по карте "Мир", оплаченная при помощи смартфона, стоит на 8 рублей дешевле. Акция российской платежной системы действует до 30 сентября 2023 года.По данным РНКБ, среднедневное количество оплаченных таким способом поездок по сравнению с периодом до начала акции увеличилось в 2,3 раза.Как сообщили в Минтрансе Крыма, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту "Мир" в приложение Mir Pay и оплатить проезд смартфоном в общественном транспорте. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).Акция распространяется на поездки в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань — Северная", "Радиогорка — Артиллерийская бухта" и "Графская пристань — Троицкая".

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

платежная карта "мир", рнкб (пао), транспорт, крым, новости крыма