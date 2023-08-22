https://crimea.ria.ru/20230822/za-leto-krymchane-sekonomili-bolee-20-mln-rubley-na-poezdkakh-v-transporte-1130871500.html
За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте
За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте - РИА Новости Крым, 22.08.2023
За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте
Жители и гости Крыма, оплачивавшие проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир", загруженной в смартфон, сэкономили за летние месяцы уже более 20... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:01
2023-08-22T13:01
2023-08-22T13:01
платежная карта "мир"
рнкб (пао)
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма, оплачивавшие проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир", загруженной в смартфон, сэкономили за летние месяцы уже более 20 миллионов рублей, свидетельствует статистика банка РНКБ (Группа ВТБ).С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма по карте "Мир", оплаченная при помощи смартфона, стоит на 8 рублей дешевле. Акция российской платежной системы действует до 30 сентября 2023 года.По данным РНКБ, среднедневное количество оплаченных таким способом поездок по сравнению с периодом до начала акции увеличилось в 2,3 раза.Как сообщили в Минтрансе Крыма, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту "Мир" в приложение Mir Pay и оплатить проезд смартфоном в общественном транспорте. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).Акция распространяется на поездки в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань — Северная", "Радиогорка — Артиллерийская бухта" и "Графская пристань — Троицкая".
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РИА Новости Крым
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платежная карта "мир", рнкб (пао), транспорт, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма, оплачивавшие проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир", загруженной в смартфон, сэкономили за летние месяцы уже более 20 миллионов рублей, свидетельствует статистика банка РНКБ (Группа ВТБ).
С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма по карте "Мир", оплаченная при помощи смартфона, стоит на 8 рублей дешевле. Акция российской платежной системы действует до 30 сентября 2023 года.
По данным РНКБ, среднедневное количество оплаченных таким способом поездок по сравнению с периодом до начала акции увеличилось в 2,3 раза.
Как сообщили в Минтрансе Крыма, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту "Мир" в приложение Mir Pay и оплатить проезд смартфоном в общественном транспорте. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).
Акция распространяется на поездки в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань — Северная", "Радиогорка — Артиллерийская бухта" и "Графская пристань — Троицкая".