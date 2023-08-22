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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T00:01
2023-08-22T00:01
2023-08-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +31…+33 градуса.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +24...+26 градусов, днем +32...+34.Вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +26, в Черноморском температура морской воды +25, в Ялте +27.
https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +30…+34, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-западный 8-13 м/с.", — говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +31…+33 градуса.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.
В Евпатории, Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +24...+26 градусов, днем +32...+34.
Вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +26, в Черноморском температура морской воды +25, в Ялте +27.