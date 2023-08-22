https://crimea.ria.ru/20230822/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130819263.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Погода в Крыму во вторник

Во вторник благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T00:01

2023-08-22T00:01

2023-08-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +31…+33 градуса.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +24...+26 градусов, днем +32...+34.Вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +26, в Черноморском температура морской воды +25, в Ялте +27.

https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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