https://crimea.ria.ru/20230822/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-vtornika-1130878386.html
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
По состоянию на 20:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T20:02
2023-08-22T20:02
2023-08-22T20:02
крымский мост
логистика
транспорт
ситуация на дорогах крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.Днем во вторник транспортный переход перекрыли в 14:40. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 40 минут проезд открыли.
https://crimea.ria.ru/20230822/putin-poruchil-razvivat-koridory-v-azovo-chernomorskiy-region-1130880693.html
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крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон