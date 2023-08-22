https://crimea.ria.ru/20230822/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-vtornika-1130878386.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

По состоянию на 20:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T20:02

2023-08-22T20:02

2023-08-22T20:02

крымский мост

логистика

транспорт

ситуация на дорогах крыма

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 вторника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.Днем во вторник транспортный переход перекрыли в 14:40. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 40 минут проезд открыли.

https://crimea.ria.ru/20230822/putin-poruchil-razvivat-koridory-v-azovo-chernomorskiy-region-1130880693.html

крымский мост

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, керчь, крым, тамань, краснодарский край