https://crimea.ria.ru/20230821/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130814581.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-21T00:01
2023-08-21T00:01
2023-08-20T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +24, в Ялте +27.
https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +31…+35, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +32…+34 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +24, в Ялте +27.