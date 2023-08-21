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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-21T00:01
2023-08-20T21:51
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +24, в Ялте +27.
https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 21.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКара-Даг
Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +31…+35, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +32…+34 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +24, в Ялте +27.
Аппарат с газированной водой - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Вчера, 18:19Радио "Спутник в Крыму"
Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
19:59Главные события и заявления дня: 20 августа
19:34Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям
18:55Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
18:38Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
18:19Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделе
17:58Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
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16:37"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России 2:58
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15:21Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
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