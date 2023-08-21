https://crimea.ria.ru/20230821/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130814581.html

Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-21T00:01

2023-08-21T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +24, в Ялте +27.

https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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